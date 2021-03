Fortsetzung der "Corona-Matura": Mündliche Prüfungen nur freiwillig

Angesichts der Corona-Infektionszahlen wird ein "Normalbetrieb" an den Schulen noch in diesem Sommersemester wohl nicht möglich sein. Und auch auf den Ablauf der Matura an den höheren Schulen hat die Pandemie, wie im Vorjahr, ihre Auswirkungen: Es werde ein zweites Jahr mit einer "Corona-Matura" (Details siehe Grafik) geben, gab Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) am Freitag bekannt.