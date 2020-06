Forscher wollen ein Pandemie-Institut und mehr Sachverstand bei Gesetzen

Das wurde bei der Diskussion "Wissenschaft und Politik im Gespräch" am Dienstag im Palais Epstein in Wien deutlich.

Initiatoren dieser Veranstaltungsreihe sind Anton Zeilinger, aus dem Innviertel stammender Präsident der Akademie der Wissenschaften, und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP).

Aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht hätten sich zwar alle beeindruckt gezeigt, wie produktiv die Wissenschaft sei und wie rasch sie auf solche aktuellen Themen reagiere, was eine Fülle an Publikationen rund um das Coronavirus belege, sagte die Infektionsbiologin Sylvia Knapp vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin in Wien. Man habe aber auch Schwachstellen gesehen: So sei das Expertentum in Österreich ein wenig verstreut, es fehle eine zentrale Auskunfts- und Anlaufstelle für die Entscheidungsträger. Deshalb plane man, ein Institut speziell für Pandemien und Infektionskrankheiten aufzubauen, kündigte Knapp an.

Was die Corona-Maßnahmen betrifft, sei es eine "enorme Herausforderung für die Politik und Gesellschaft" gewesen, in Eile und bei unsicherer Faktenlage Entscheidungen zum Schutz der Bevölkerung zu treffen, sagte Magdalena Pöschl vom Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien. An den entsprechenden Verordnungen habe es aber teils massive Kritik gegeben. Aus rechtlicher Sicht und für eine effektive Verhaltenssteuerung sei es sehr wichtig, dass die Normen auch in Krisenzeiten klar und eindeutig sind und korrekt kommuniziert werden. Dazu brauche es aber legistischen Sachverstand, den man den Entscheidungsträgern strukturierter übermitteln sollte, erklärte sie. Dieser müsse zum Beispiel in den Ministerien verstärkt werden.

Weiters wurden mehr Digitalisierung und ein besserer Zugang zu Informationen über klinische Verläufe von Patienten gefordert.

Video: In einem Pflegewohnheim in Liesing sind laut Betreiber 19 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden, neun von ihnen befinden sich im Krankenhaus. Sechs Bewohner des Heims sind gestorben – wobei allerdings manche von ihnen an schweren Vorerkrankungen litten.

Sechs Todesfälle in Wiener Heim

Die Zahl der an Corona Erkrankten ist am Dienstag bundesweit zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Am Dienstag waren es 419 Personen (am Sonntag 373). In Oberösterreich sank die Zahl gestern hingegen um eine Person auf 36.

Während es in Oberösterreichs Pflegeheimen den zweiten Tag in Folge keine an Corona erkrankte Person mehr gab, sind es allein in einem Pflegewohnheim in Wien-Liesing zehn Bewohner. Neun befinden sich zudem im Krankenhaus. Sechs Bewohner des Heims sind im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung gestorben – wobei manche von ihnen an schweren Vorerkrankungen litten. Ein Sprecher des Krisenstabs bestätigte einen entsprechenden ORF-Bericht. Die Todesfälle wurden über einen Zeitraum von rund zwei Wochen verzeichnet.

