Flieger kaputt: Van der Bellen konnte nicht zur UNO

Wegen eines technischen Gebrechens an einer AUA-Maschine und mangels Ersatz konnte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Samstagmorgen nicht wie geplant zur UNO-Generalversammlung nach New York aufbrechen. Demnach hätte Van der Bellen mit seiner slowenischen Amtskollegin Nataša Pirc Musar um 10.10 Uhr in Wien abheben sollen. Die Reise soll nun später über Montreal erfolgen, heißt es in ersten Medienberichten.

Das betroffene Flugzeug habe bereits am gestrigen Freitag wegen des technischen Gebrechens auf dem Weg nach Chicago wieder nach Wien zurückkehren müssen; eine Reparatur sei nötig, eine Ersatzmaschine habe die AUA nicht zur Verfügung.

