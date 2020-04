Flächendeckende Tests in allen Altenheimen

Die Corona-Teststrategie wird angepasst: Als nächster Schwerpunkt werden in den nächsten Wochen "flächendeckend" alle Bewohner und Mitarbeiter der Altenheime auf eine Covid-19-Infektion getestet; österreichweit sind dies rund 130.000 Personen in 918 Heimen.

Video: So sollen laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Tests in Altersheimen ablaufen.

Internationale Erfahrungen hätten gezeigt, dass es sich bei den Heimbewohnern um eine "besonders gefährdete Gruppe" handle, begründete Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). Eine "neue Zielgruppe", die getestet werden soll, sind auch die Beschäftigten im Handel. Dies sei eine logische Folge der "Phase zwei", die mit der teilweisen Öffnung der Handelsbetriebe am Dienstag begonnen habe: Es gehe darum, "genau hinzusehen", so Anschober.

Auch die niedergelassenen Ärzte sollen "Leute definieren", die getestet werden sollen. Am Donnerstag hat die Ärztekammer die Öffnung von Ordinationen empfohlen. Unter bestimmten Voraussetzungen, wie etwa das Tragen einer Maske oder Einhaltung des Mindestabstandes, können Arztpraxen nach telefonischer Vorankündigung wieder besucht werden.

Schneller werden wollen die Behörden auch beim Kontaktmanagement. Hier sollen künftig binnen 24 Stunden die Kontakte, die eine infizierte Person hatte, geklärt werden und Isolationsmaßnahmen wie Heimquarantäne gesetzt werden. "Zuständig bleibt die Gesundheitsbehörde", sagte Innenminister Karl Nehammer (VP). Von der Exekutive gebe es aber das "Angebot", geschulte Beamte für Befragungen zur Klärung von Kontakten zur Verfügung zu stellen. Auch an einer behördlichen Definition von "Risikogruppen" werde gearbeitet, so Anschober.

In der Steiermark gibt es laut Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Todes- und Krankheitsfällen in einem Pflegeheim. Insgesamt 39 Personen sollen in dem 160-Betten-Heim positiv auf das Virus getestet worden sein, sechs Todesfälle sollen in Zusammenhang mit Covid-19-Infektionen stehen. Den Betreibern wird angelastet, dass das Personal ohne ausreichenden Schutz arbeiten musste.

Starker Rückgang bei Erkrankten

Die Zahl der aktuell an Corona erkrankten Personen ist am Donnerstag deutlich zurückgegangen. In der Früh gab es nur noch 4974 bestätigte Fälle, im 24-Stunden-Vergleich zu Mittwoch ein Rückgang um rund 15 Prozent. Bis 8 Uhr wurden 14.370 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 8986 sind wieder genesen. Die Zahl der Verstorbenen betrug gestern 410.

