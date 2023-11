Fiskalrat warnt vor "Wahlzuckerl" und zu hohem Budgetdefizit

Der Staat tätige in allen Bereichen höhere Ausgaben als nötig, möglicherweise auch wegen der bevorstehenden Bundeswahl, so der Fiskalratchef Christoph Badelt. Badelt, kritisierte am Mittwoch in einem Pressegespräch zum Thema "Aktualisierter Budgetausblick 2023/24“ den Budgetplan des Finanzministerium für die nächsten Jahre. Das Defizit könnte wesentlich niedriger sein, die Ausgaben müssten nicht so hoch sein. "Aus konjunkturellen Gründen wäre das nicht nötig", so Badelt. Er kritisierte damit den Spielraum, den sich die Regierung für das Vorwahljahr und mögliche Wahlzuckerl offen hält.

Das jüngste Konjunkturpaket der Regierung mit dem größten Brocken Förderung der Sonnenstromerzeugung (durch Wegfall der Umsatzsteuer auf PV-Anlagen, 250 Millionen Euro) und 2024 dem neuen Finanzausgleich sei ausreichend. "Nach heutigem Prognosestand wären keine weiteren Konjunkturmaßnahmen notwendig."

Konjunktureinbruch dämpft Steuereinnahmen nur leicht

Die stabile Entwicklung des Arbeitsmarktes und die hohen erwarteten Lohnabschlüsse führen, so die Erwartung des Fiskalrats, zu einem hohen Aufkommen bei der Lohnsteuer und den Sozialversicherungsbeiträgen. Das weiterhin hohe Wachstum der Konsumausgaben lässt auch die Einnahmen aus den indirekten Steuern (v. a. Umsatzsteuer) weiter stark ansteigen. Der Konjunktureinbruch wirkt sich nur leicht dämpfend auf das Aufkommen aus Körperschaftsteuer und veranlagter Einkommensteuer aus, das v. a. im Fall der Körperschaftsteuer auch 2024 auf historisch hohem Niveau verharren sollte.

Spielraum für künftige Krisen wird enger

Aus den Plänen des Finanzministeriums sei in keiner Weise eine Rückführung des wegen der Corona- und Inflationskrise gestiegenen Defizits auf einen ausgeglichenen Budgetpfad zu erkennen. Das wäre aber sinnvoll, so Badelt, denn der wirtschaftspolitische Spielraum bei weiteren Krisen werde dadurch eingeengt. "Erfahrungsgemäß wird das Geld ausgegeben, wenn es zugewiesen ist". Das Fiskalratsbüro errechnet von 2022 auf 2024 einen Zuwachs der Staatsausgaben in der Höhe von 21,2 Milliarden Euro. Damit liegen die prognostizierten Ausgaben 2024 um 4,3 Milliarden Euro unter den geplanten Werten des Finanzministeriums. In diesem Budget-Fahrplan und im Auseinanderdriften von Einnahmen und Ausgaben liege eine "ziemliche Sprengkraft", so der Wirtschaftspolitiker.

Ein "optimales Defizit" gebe es nicht, jedoch wäre es sinnvoller gewesene, in Richtung ausgeglichenerem Staatshaushalt zu planen, richtete der Fiskalratschef dem Finanzministerium aus.

