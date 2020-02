Fischer: "Kritik nicht in geheimen Gesprächen, sondern offen"

"Rücksichtslos und schamlos" sei im Jahr 1934 mit der Verfassung umgegangen worden, beschrieb der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer in einem Beitrag zur Veranstaltung "100 Jahre Verfassung. 100 Jahre Kampf um Demokratie" im Rahmen des Gedenkens an den 12. Februar 1934 der SPÖ Oberösterreich im Linzer Central. Den Bogen spannte er dabei in die Gegenwart: "Zeitgeschichte ist wichtig, um daraus zu lernen." Die Demokratie in Österreich sei "widerstandsfähig, aber nicht unzerstörbar". Eine Verfassung sei eine notwendige, aber keine ausreichende Voraussetzung für Demokratie: "Es braucht auch Demokraten, die sie verteidigen, und eine soziale und ökonomische Basis." Und es brauche den Rechtsstaat samt unabhängiger Justiz, nahm Fischer Bezug auf die Diskussion um die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft: "Wenn man Kritik übt, dann nicht in geheimen Hintergrundgesprächen, sondern offen im Parlament. Wer hier aus welchen Motiven und in welcher Diktion etwas sagt, darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden."

Diskutiert wurde auch die Frage, wie an Demokratie teilgenommen wird. Dazu präsentierte die Politikwissenschafterin Tamara Ehs Studien, die zeigen, dass die Zahl derer, die nicht wählen dürfen, steigt. Sie stellte ein Wahlrecht für Menschen, die seit einem Jahr einen legalen Aufenthalt haben, auf kommunaler Ebene zur Diskussion. SPÖ-Vorsitzende Birgit Gerstorfer betonte, die Partei würde darüber beraten. Sie sieht die Aufgabe der Politik darin, Menschen direkt anzusprechen. Dass dies gelingen könne, wolle man bei der Landtagswahl 2021 unter Beweis stellen. Schwierig sei die Situation der SPÖ, sagte Fischer, aber: "Ich lasse mir die Zuversicht nicht nehmen, dass die Grundwerte, wie Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit, halten." (eiba)

