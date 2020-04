Finanzministerium startet eigene Corona-Hotline

Auf der Website www.bmf.gv.at/corona gibt es außerdem eine Sammlung von häufig gestellten Fragen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung sind bei der Corona-Hotline von Montag bis Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr sowie Freitag zwischen 7.30 Uhr und 12.00 Uhr telefonisch erreichbar und beantworten individuelle Fragen. Zusätzlich können auch Anfragen per E-Mail an corona.hotline@bmf.gv.at geschickt werden.

"Wir wollen betroffenen Unternehmerinnen und Unternehmern helfen, in dieser schwierigen Phase rasch die für sie richtige Maßnahme zu finden", so Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung. Es gehe darum, "bestmöglich über alle Unterstützungsmöglichkeiten in der Krise zu informieren."

