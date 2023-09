Finanzausgleich: Länder pochen auf neuen Verteilungsschlüssel

Am Montag, 18. September, ist der nächste wichtige Termin für die Ausgestaltung des Finanzausgleichs (FAG). Da kommen die neun Landeshauptleute in Wien zur Konferenz zusammen, um eine gemeinsame Antwort auf das jüngste Angebot des Bundes zu formulieren.

Der Tenor aus den Ländern auf das am Freitag vorgelegte Angebot des Bundes (die OÖN berichteten) ist – in abgestufter Freundlichkeit – ähnlich: ein Schritt in die richtige Richtung, aber kein Durchbruch. So bewertete auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) – im Ton tendenziell noch am positivsten – das Angebot.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP), der ebenfalls Teil des Länderverhandlungsteams ist, gab sich zwar erfreut, dass "endlich Bewegung" in die Verhandlungen komme. Er pocht aber weiter auf eine Änderung des Verteilungsschlüssels bei der Aufteilung der jährlichen Steuereinnahmen in Höhe von rund 90 Milliarden Euro – derzeit lautet der Schlüssel 68 Prozent Bund, 20 Prozent Länder, 12 Prozent Städte und Gemeinden.

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP) wies wie Ludwig darauf hin, dass gerade jene Bereiche, in denen die Kosten besonders stark steigen (z.B. Gesundheit), in Länderkompetenz seien. "Wir werden das alleine ohne Änderung des Schlüssels nicht mehr schaffen", sagte Haslauer.

Das betonte auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) in der ORF-Pressestunde. Die Kosten in von den Ländern und Gemeinden verantworteten Bereichen wie Pflege, Gesundheit, Kinderbetreuung oder Bildung seien "exorbitant gestiegen". Daher brauche man mehr Mittel. Ohne Einigung drohten Einschränkungen, warnte Kaiser.

Mehr Geld insbesondere für die Städte und Gemeinden forderte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). Die Städte und Gemeinden seien mit massiven Kostensteigerungen konfrontiert. "Einschnitte in Kinderbetreuung, Gesundheit, Sozialem oder Pflege sind aber nicht akzeptabel", sagte Luger. Er fordert einen Verteilungsschlüssel, bei dem der Bund künftig 65 Prozent, die Länder weiter 20 und die Städte und Gemeinden künftig 15 Prozent der Steuereinnahmen bekommen sollten.

Im Finanzministerium nannte man gestern "eine bloße Veränderung des Verteilungsschlüssels nicht zielführend". Nötig seien gezielte Investitionen in die Bereiche Gesundheit, Pflege und Kinderbetreuung. Der am Freitag vorgeschlagene "Zukunftsfonds" soll laut Ministerium dabei helfen.

Der mit Abstand größte Teil des Steuerkuchens wird in Österreich vom Bund eingehoben. Sollte man alternativ darüber nachdenken, den Bundesländern eine größere Eigenständigkeit beim Einheben von Steuern zu geben?

Das halten weder Oberösterreichs Landeshauptmann Stelzer noch der Kärntner Landeschef Kaiser für sinnvoll.

Für Oberösterreich wäre eine solche Steuerhoheit zwar "wahrscheinlich sogar ein Vorteil", sagt Stelzer im OÖN-Gespräch. "Denn wir sind ein wirtschaftsstarkes Bundesland." Angesichts der Größe Österreichs sei eine Diskussion über eine Aufsplitterung der Steuersysteme auf die Bundesländer "aber wenig zielführend", sagt Stelzer. In der Schweiz, wo die einzelnen Kantone eine beträchtliche Steuerhoheit haben, gebe es im Hintergrund "sehr komplizierte Ausgleichsmechanismen".

Dass der Bund den Großteil der Steuern einhebt, nennt auch Kaiser "den effizientesten, aber auch effektivsten Weg". (mst)

