Finanzausgleich: Bund kontert Länder und macht Druck auf Reformen

Johannes Rauch will "wie ein Irrer" alle vom Reformbedarf überzeugen.

Der Ärger über das bisherige Angebot und die Forderung der Länder und Gemeinden für mehr "frisches Geld" im Zuge des Finanzausgleichs blieben am Dienstag nicht unbeantwortet. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) appellierte "an die staatspolitische Verantwortung der neun Landeshauptleute". Diese mögen die Übung zurückliegender Finanzausgleichsverhandlungen nicht wiederholen. Denn "dass wir Geld hineinschütten und die Länder können damit machen, was sie wollen, wird es nicht mehr geben".

Er ziehe bereits seit Dezember durch die Länder, "um wie ein Irrer alle davon zu überzeugen", dass es mehr Geld nur im Gegenzug für Strukturreformen im Gesundheitssektor geben könne. Bis 2028 soll es zwei Milliarden pro Jahr mehr vom Bund geben, den Löwenanteil davon für die Gesundheit. Derzeit würden die Länder aber nur darauf schauen, "was netto frei verfügbar bei ihnen ankommt".

"Ins eigene Fleisch"

Natürlich könnten die Landeshauptleute alles scheitern lassen, aber "dann schneiden sie sich ins eigene Fleisch und schaden den Patientinnen und Patienten", warnte der Minister im Gespräch mit Journalisten. Bei einer Fortschreibung des bisherigen Finanzausgleichs für weitere fünf Jahre rechnet Rauch mit Mehrkosten von sieben Milliarden Euro ohne entsprechende Effizienzsteigerung im Gesundheitsbereich.

Österreich habe ein gutes Gesundheitssystem, "wir zahlen aber einen zu hohen Preis dafür". Unter Reformen versteht Rauch deshalb, möglichst viele Leistungen vom Spital, "dem teuersten aller Systeme", weg in den niedergelassenen Sektor zu bringen.

Dafür gebe es bereits die Grundsatzeinigung mit den Ländern für den Ausbau der Primärversorgungszentren (PVZ). Dort soll künftig etwa auch die Behandlung chronisch kranker Menschen stattfinden. In den Spitälern solle es vor allem um Akut- und Schwerpunktmedizin gehen. Dort müsse außerdem die Auslastung der im europäischen Vergleich hervorragenden technischen Ausstattung optimiert werden. Außerdem sei die Zahl der Kassenärzte zu erhöhen und die Datenverfügbarkeit von ELGA auszubauen.

In der Pflege will Rauch die Entlohnung des Personals verbessern. Der Pflegefonds soll auf eine Milliarde Euro pro Jahr (derzeit 400 Millionen) aufgestockt werden.

Bei der Anwerbung von ausländischen Pflegekräften sprach sich Rauch gegen "Neokolonialismus" aus. Anders als einst bei den Gastarbeitern müsse es eine "Anwerbung auf Augenhöhe" geben. Er werde dabei auch gegen die "Festungspolitik" der FPÖ auftreten.

Brunner will an seinem Vorschlag festhalten

Finanzminister Magnus Brunner Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Finanzminister Magnus Brunner (VP) bleibt angesichts des Ärgers der Länder über seinen Vorschlag zum neuen Finanzausgleich gelassen. Brunner hält an seinem Angebot fest, wonach jährlich zwei Milliarden Euro zusätzlich an Länder und Gemeinden fließen (drei Viertel für Gesundheit/Pflege, der Rest vor allem für Kinderbetreuung). Die Länder wollen hingegen den Schlüssel für die Verteilung der 93,8 Milliarden Euro an Bundesabgaben zu ihren Gunsten und jenen der Gemeinden ändern.

Er habe Verständnis dafür, dass die Verhandlungspartner einen Einnahmen-Verlust etwa durch die Abschaffung der kalten Progression beklagen, doch dafür gebe es die zusätzlichen zwei Milliarden Euro, sagt Brunner.

Dass die Länder über zu wenig "frisches Geld" klagen, weil etwa die bisherige Kompensation der Ausfälle durch den Entfall des Pflegeregresses fortgeschrieben werde, hält Brunner nur für eine Definitionsfrage. Er gehe zwar von einer Einigung aus. Andernfalls würde wegen der Fortschreibung des bisherigen Ausgleichs keine Finanzierungslücke entstehen. Ein Standpunkt, den Wiens Bürgermeister Michael Ludwig im OÖN-Interview für verfassungswidrig hält.

Im Hinblick auf die anstehenden Budgetverhandlungen verweist Brunner auf die herausfordernde Lage auch wegen der Zinsentwicklung. Deshalb fände er es "ganz ordentlich", wenn man heuer um die drei Prozent des BIP als Defizit erreiche, 2024 müsse man wieder darunterbleiben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer