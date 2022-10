Finanzamt Braunau: Schmid belastet Wöginger

Die WKStA ermittelt bereits seit März 2022 gegen August Wöginger wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Die Aussagen von Schmid dürften dazu nun wesentlich beitragen, denn auch er belastet den VP-Klubobmann schwer. Die Verdachtslage treffe zu, soll die Aussage von Schmid.

Konkret geht es um die Besetzung des Vorstandspostens des Finanzamts Braunau/Ried/Schärding. Zum Zug kam Michael Leitner, VP-Bürgermeister von Schwarzenberg am Böhmerwald. Die interimistische Finanzamtsleiterin wurde übergangen und klagte. Das Bundesverwaltungsgericht gab der Beamtin recht und sprach ihr 5000 Euro Schmerzensgeld zu. Die Begründung des Gerichtes: Leitner sei aus "sachfremden Gründen" zum Zug gekommen. Der Verdacht: Wöginger habe für seinen Parteifreund und ÖAAB-Bezirkschef Leitner interveniert.

In den im Oktober 2021 öffentlich gewordenen Chats von Thomas Schmid schreibt dieser am Tag des Hearings an Wöginger: "Geschafft ;-)) Der Bürgermeister schuldet dir was". Wöginger antwortet "DANKESCHÖN".

Wöginger rechtfertigte diese Reaktion später mit seiner Freude darüber, dass "jemand aus meiner Region zum Zug gekommen ist." Tatsächlich waren aber vier unterlegene Mitbewerber aus der Gegend um Braunau, der Heimatregion des Innviertlers Wöginger .Der Mühlviertler Bürgermeister musste hingegen eine eineinhalbstündige Anfahrt in Kauf nehmen. Mittlerweile ist der Weg kürzer. Leitner ist seit dem Vorjahr am Finanzamt in Freistadt tätig.

"Ganz konkret dafür eingesetzt"

Wöginger habe sich "ganz konkret dafür eingesetzt", dass der Bürgermeister Vorstand des Finanzamtes wird, gab Schmid laut Vernehmungsprotokoll an. "Ich habe mich für dieses Anliegen für Wöginger eingesetzt, weil es ihm so ein wichtiges Anliegen war und mir wiederum ein gutes Verhältnis zu Wöginger wichtig war." Ihm sei es bewusst gewesen, dass es sich dabei um ein ausschließlich parteipolitisch motiviertes Anliegen gehandelt hat, sagte Schmid weiter aus. Mit der fachlichen Qualifikation oder der fachlichen Eignung des Mannes für diese Vorstandsposition habe er sich nicht befasst.

Auch der damalige ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling sei über die Personalangelegenheit informiert worden, gab Schmid weiters an. "Ich habe ihm sicher gesagt, dass Wöginger einen Personalwunsch für eine Vorstandsposition eines Finanzamtes in Oberösterreich habe, dass ich mich schon darum gekümmert hätte und dass es sich dabei um einen ÖVP-Bürgermeister und ein ÖAAB-Mitglied handle." Schelling habe dies "einfach zur Kenntnis genommen".

Für Wöginger selbst bringen Schmids Aussagen keine neue Erkenntnis, wie er in einer Stellungnahme gegenüber der APA sagte. Bürgeranliegen aus Sprechtagen seien immer weitergeleitet worden. Er habe den Bürgermeister "stets für einen qualifizierten und geeigneten Kandidaten für diese Position gehalten". Einfluss genommen habe er aber nicht, "die anderen Bewerber kenne ich nicht".

Das ist bisher aus dem Vernehmungsprotokoll bekannt: