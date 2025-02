Finale Verhandlungen? ÖVP-Granden rücken von Koalition mit Kickl ab

Wieder im Parlament, aber diesmal bereits ab 11 Uhr und zunächst besser gelaunt, haben VP-Obmann Christian Stocker und FP-Chef Herbert Kickl am Dienstag die Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. War es am Vorabend Stocker, der mit einer umgehend veröffentlichten Forderungsliste ("Grundlinien", siehe weiter unten) den Druck erhöht hat, so war diesmal Kickl an der Reihe.