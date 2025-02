Filzmaier: "FPÖ und ÖVP haben es vermurkst, vermasselt, versemmelt, vergurkt"

"Nachdem schon die Dreierverhandlungen von ÖVP, SPÖ und Neos abrupt und relativ kläglich gescheitert sind, haben FPÖ und ÖVP es einfach vermurkst, vermasselt, versemmelt, vergurkt", sagt der Politologe Mittwochabend im "ZiB2"-Gespräch .

Wie geht es weiter in Österreichs Innenpolitik? Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog

Das Scheitern der Verhandlungen führt er auf drei Punkte zurück. So seien die beiden Parteien sich nicht einmal über die Verhandlungsprioritäten einig gewesen und stellten in Frage, ob zuerst Aufgaben und Inhalte festgelegt werden und dann erst die Ministerien verteilt werden. Bei den Inhalten wären Blau und Schwarz weit weniger zusammengekommen, als man geglaubt hat, analysiert Filzmaier: "Mit Forderungen, (...) die sowieso nicht umsetzbar gewesen wären, zum Beispiel ein Ende der Pflichtmitgliedschaft der Kammern, wie sie die FPÖ de facto gefordert hat." Vor allem aber, so der Politologe, hätten es FPÖ und ÖVP auf der Kommunikationsebene falsch gemacht und in den vergangenen beiden Wochen nur noch via Medien kommuniziert.

Video: Peter Filzmaiers Analyse zur innenpolitischen Lage:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Neuwahlen für FPÖ einzige Alternative"

Einen "Masterplan" des FPÖ-Chefs Herbert Kickls sieht Filzmaier nicht. Es sei glaubhaft, dass Kickl die Kanzlerschaft und die Regierungsbeteiligung wollte. Die FPÖ stünde nun schlechter da als vorher. "Nicht nur machtpolitisch, (...), auch von den inhaltlichen Vorstellungen, die ja laut FPÖ so wichtig für Österreich sind, kann man jetzt als Weiter-Oppositionspartei genau gar nichts umsetzen." Neuwahlen seien für die Partei laut Filzmaier "die logische und einzige Alternative, wenn sie im Spiel bleiben will." Bei Neuwahlen hätten die Blauen laut Umfragen gute Chancen, im Vergleich zur letzten Wahl zuzulegen. Sie hätten keine Garantie, dass sie danach nicht vor der genau gleichen Verhandlungssituation stehen: "Man wäre wieder ausschließlich auf die ÖVP als Koalitionspartner angewiesen und die FPÖ kann ja nicht davon ausgehen, dass eine geschwächte ÖVP dann alle ihre Wünsche erfüllt", so der Politologe.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Druckfaktor Budget

Alle nun möglichen Szenarien einer Regierungsfindung - neue Verhandlungspartner, Minderheitsregierung, Expertenregierung oder Neuwahlen - seien im Rahmen der Verfassung gut möglich, "Weltuntergangsszenarien sind unangebracht", sagt der Politik-Kenner. Zeitdruck gebe es formal nicht. "Es kann die provisorische Regierung, die jetzt die Geschäfte weiterführt, theoretisch bis zum vorgeschriebenen Wahltag erst wieder im Jahr 2029 im Amt bleiben, nur geht ihr irgendwann das Personal aus." Ein Druckfaktor sei aber das Budget. Filzmaier: "Irgendwann, mit Sommerbeginn, würde Österreich im Extremfall sogar zahlungsunfähig sein, wenn nicht ein neues Budget beschlossen wird, das eine Regierung ausarbeiten müsste."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.