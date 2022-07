Feilschen um Transparenz bei parteinahen Vereinen

Der Entwurf von ÖVP und Grünen, dem auch die SPÖ zustimmt, legt zwar fest, dass für herkömmliche Vereine ebenfalls die Spendenobergrenze von 7500 Euro gilt. Für parteinahe soll es noch strengere Regeln geben, die Definition der Parteinähe ist ausständig.

Schon jetzt, so Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer, müssten aber Zahlungen von allen Seiten transparent gemacht werden. Als "parteinah" umfasst sind derzeit nur in den Parteistatuten genannte Vereine. Der pinke Vorschlag definiert als nahestehende Organisation eine "von der politischen Partei getrennte Organisation mit eigener Rechtspersönlichkeit, die diese Partei oder eine andere nahestehende Organisation dieser Partei unterstützt".

Diese Formulierung lässt für Maurer und den VP-Chefverhandler in der Causa, Andreas Ottenschläger, zu viel Interpretationsspielraum – weshalb sie die Klärung der Frage nun an den Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts ausgelagert haben. Dieser solle, heißt es in einem heute geplanten Entschließungsantrag, prüfen, ob mit dem neuen Gesetz parteinahe Vereine ausreichend erfasst seien oder es weitere Bestimmungen brauche. Als denkbare Kriterien für Parteinähe nennt die Koalition den Sitz des Vereins, Namensgleichheit mit Parteiorganisationen oder Deckungsgleichheit der Leitungspersonen sowie die Vereinszwecke. Der Neos-Vorschlag schaffe Rechtsunsicherheit, die Rechtsfolgen für Vereine, wenn sie als parteinah eingestuft werden, seien massiv, so ÖVP und Grüne. Diese müssen unter anderem vierteljährlich ihre Spenden an Parteien oder hohe Mitgliedsbeiträge melden. Vereine sollten also vorab wissen, ob sie als parteinah eingestuft werden.

Zumindest der Blick in die Statuten von Vereinen zur Klärung der Frage von Parteinähe soll vereinfacht werden: Diese sollen künftig über das Vereinsregister abrufbar sein. (jabü)