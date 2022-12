Feilschen um Milliarden: Gemeinden fordern mehr vom Steuerkuchen

Das erste „Arbeitstreffen“ der Verhandlungsteams am Montag im Finanzministerium.

Im Purpursaal des Finanzministeriums war der Start: Am Montag um 17 Uhr trafen die Verhandler von Bund, Ländern und Gemeinden zur ersten Gesprächsrunde zusammen. Ziel: Neufassung des bundesweiten Finanzausgleichs. Es geht um rund 93 Milliarden Euro gemeinschaftliche Steuern, die zwischen den Gebietskörperschaften aufgeteilt werden.

Verhandlungen, die sich ziehen können. Denn nach den Ländern (die OÖN berichteten) fordern auch die Gemeinden einen deutlich höheren Anteil. „Wir brauchen nicht lange um den heißen Brei herumreden: Die Gemeinden brauchen grundsätzlich mehr Geld, um die dynamisch steigenden Ausgabenbereiche Kinderbetreuung, Schulen, Gesundheit, Pflege, Soziales und Infrastruktur zu finanzieren“, sagte Gemeindebundpräsident Alfred Riedl (VP). „Endlich“ müsse auch die Reform der Grundsteuer umgesetzt werden, „damit Einnahmen der Gemeinden für die Zukunft gesichert werden können“. Seit den Verhandlungen 2016 habe man davon „nichts mehr gehört“.

Weitere Forderungen des Gemeindebunds sind etwa höhere Strukturmittel für finanzschwache Gemeinden, zusätzliches Geld für den Breitbandausbau, im Gesundheits- und Sozialbereich „langfristige Absicherung statt Anschubfinanzierung“ – als Beispiel nennt der Gemeindebundchef den Ausbau der Kinderbetreuung.

Eine „klare Botschaft“ an die Verhandler und an Oberösterreichs Vertreter Thomas Stelzer (VP) kam am Montag auch vom Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP), der auch Präsident des oberösterreichischen Städtebundes ist, unterstützt von SP-Landesrat Michael Lindner: Ein „bloßes Fortschreiben“ des bisherigen Finanzausgleiches dürfe keinesfalls das Ergebnis sein, „die wachsenden Herausforderungen der Städte und Gemeinden müssen durch zusätzliche Bundesmittel abgegolten werden“. Luger wünscht sich, dass Stelzer „die Verhandlungen zum Anlass nimmt, um auch die inneroberösterreichischen Transferbeziehungen neu und gerechter zu regeln“.

Konkrete Ergebnisse gab es zuletzt noch nicht. Nach der Auftaktrunde geht es in den kommenden Monaten in Untergruppen weiter, die sich mit Themen, wie Kinderbetreuung, Gesundheit, Pflege, Klimaschutz oder auch Grundsteuer, auseinandersetzen. Bis zum Herbst soll der neue Finanzausgleich stehen, nannte Brunner den Zeithorizont. 2024 soll er wirksam werden.

