FDP: Aufatmen nach Mitgliederbefragung

Ein umgekehrtes Ergebnis hätte die deutsche Ampelkoalition in neue Turbulenzen gestürzt, doch vorerst können die FDP-Parteispitze und die Regierungspartner aufatmen: Beim FDP-Mitgliedervotum über den Verbleib in der Koalition plädierten 52,24 Prozent der Abstimmenden dafür, die Regierungsarbeit fortzusetzen, 47,76 Prozent wollten das Bündnis beenden. Auch wenn sich an der Befragung gut ein Drittel der Mitglieder, 26.058 von rund 72.100, beteiligten, zeigt das Ergebnis doch auch, wie gespalten die FDP in der Frage der Koalition mit SPD und Grünen ist.

Die Parteiführung um den Vorsitzenden, Finanzminister Christian Lindner, hatte für die Koalition geworben. Lindner hatte sich vor dem Mitgliedervotum betont gelassen gezeigt. Das Ergebnis sieht er nun als "klaren Auftrag, im Regierungshandeln weiter liberales Profil zu zeigen", schrieb er beim Twitter-Nachfolger X. Den Ausgang der Abstimmung sehe er "als Ausdruck der Verantwortung für Deutschland". Der FDP-Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki sieht die Partei durch das Befragungsergebnis gestärkt: "Dieses Ergebnis gibt uns Rückenstärkung für einen selbstbewussten Kurs innerhalb und mit der Ampel."

Einer der Befragungsinitiatoren, der Kasseler FDP-Kreisvorsitzende Matthias Nölke, drängt weiter auf einen neuen Kurs der Liberalen. Das Ergebnis sei ein "deutliches Zeichen für die Unzufriedenheit in der Partei". Er respektiere aber das demokratische Ergebnis, betonte Nölke.

Zweiwöchige Online-Befragung

Der FDP-Bundesvorstand hatte die Befragung am 18. Dezember gestartet, nachdem 598 Mitglieder den Antrag gestellt hatten, diese durchzuführen. Zwei Wochen lang konnten sich die Mitglieder online daran beteiligen. Die Fragestellung lautete: "Soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden?" Geantwortet werden konnte mit "Ja" oder "Nein".

Die Initiative folgte auf einen kritischen offenen Brief von 26 Landes- und Kommunalpolitikern der FDP nach den schlechten Landtagswahlergebnissen in Hessen und Bayern vom Oktober. Praktische Folgen hat das Mitgliedervotum nicht zwingend. Denn in der Satzung steht auch: "Die Organe der Partei sind in ihrer Willensbildung nicht an das Ergebnis der Mitgliederbefragung gebunden."

Autorin Heidi Riepl Redakteurin Außenpolitik, Weltspiegel Heidi Riepl