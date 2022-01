Fastenzeit beginnt mit U-Ausschuss und ohne Live-Übertragungen

Im Parlament läuft der Countdown für den Untersuchungsausschuss zu mutmaßlichen Korruptionsfällen in der ÖVP während der insgesamt rund vierjährigen Kanzlerschaft von Sebastian Kurz. Am 2. März, Aschermittwoch, also zum Beginn der Fastenzeit, sollen die ersten Auskunftspersonen befragt werden.