Fast zwei Drittel der Österreicher halten Politiker für korrupt

Die beiden Meinungsforscher Peter Hajek und Peter Ulram haben in einer Langzeitstudie die Einstellung der Österreicher zur politischen Elite untersucht. Das Ergebnis ist eindeutig: Seit 1974 ist das Vertrauen in die Politik und ihre Repräsentanten deutlich gesunken. So geben laut aktueller Umfrage fast zwei Drittel der Befragten an, dass sie Politiker für korrupt und bestechlich halten, in einer Umfrage 1981 glaubte dies nur eine Minderheit (38 Prozent).