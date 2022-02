Fast jeder Zweite fühlt sich politisch ohnmächtig

Konkret fühlt sich jeder vierte von 2000 Befragten in seinem Leben unfrei, 46 Prozent geben an, dass sie sich von der Politik als Mensch zweiter Klasse behandelt und politisch ohnmächtig fühlen. Das ist ein Tiefstwert in der heuer zum vierten Mal durchgeführten Umfrage, 2018 hatten sich nur 14 Prozent unfrei gefühlt.

Für Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sind die Ergebnisse ein Beleg für "das Scheitern der Pandemiepolitik", aber nicht nur: Es gehe auch um Korruption der politischen Elite, Beeinflussung von Ermittlungen und Zwei-Klassen-Justiz. "Das Ausmaß des Vertrauensverlustes in die Arbeit der Regierung ist dermaßen groß, dass es erschütternd ist", sagte Meinl-Reisinger.