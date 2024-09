Fast alle aus der Ukraine Vertriebenen wollen in Österreich bleiben

Knapp sechs Millionen Vertriebene haben seit Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar 2022 in Europa Zuflucht gefunden. Exakt 80.665 wurden heuer zu Jahresbeginn in Österreich registriert. Gegenüber anderen Asylwerbern genießt diese Gruppe gemäß EU-Verordnung einen Sonderstatus. Dazu gehören das zeitlich beschränkte Aufenthaltsrecht und seit April 2023 der freie Zugang zum Arbeitsmarkt.

Eine aktuelle, vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) in Auftrag gegebene Studie, in der 1358 Frauen und Männer aus der Ukraine im Alter von 18 bis 55 Jahren befragt wurden, führt zu einem eindeutigen Schluss: In Sachen Integration gehören die Menschen aus der Ukraine eher zu den Musterschülern. Das gilt vor allem, wenn es um den Erwerb von Deutschkenntnissen geht – und ansatzweise auch für die Integration in den Arbeitsmarkt.

Wenige Rückkehrer

Ab Oktober können Ukrainer eine Rot-Weiß-Rot-Card plus beantragen. Das ist von Bedeutung, denn die wenigsten planen, ins Heimatland zurückzukehren. Im ersten Kriegsjahr sprachen noch 30 Prozent der Befragten von konkreten Rückkehrplänen, 2023 schmolz dieser Anteil auf 13 Prozent. Heuer lag er nur noch bei drei Prozent. Umgekehrt wollen 55 Prozent eher nicht oder sicher nicht zurück. Für Studienleiterin Sonja Dörfler-Bolt ist der Verbleib dieser Personen realistisch, auch wegen deren Anpassungsfähigkeit.

Die hängt stark mit dem Spracherwerb zusammen, bei dem Wolfgang Mazal, Leiter des Österreichischen Instituts für Familienforschung der Uni Wien, den Vertriebenen "Turbointegration" attestiert. Seit Kriegsbeginn hat der ÖIF in dieser Gruppe 55.000 Gratis-Deutschkursplätze vermittelt. Mittlerweile ist Deutsch mit 72,4 Prozent die häufigste Fremdsprache, 2022 lag dieser Wert noch bei 17 Prozent.

Und es gab auch eine qualitative Verbesserung: Ukrainische Frauen sprechen Deutsch mehrheitlich auf B1-Niveau ("erweiterte Grundkenntnisse"), Männer immerhin auf A1 ("elementare Sprachverwendung"). ÖIF-Expertin Barbara Stewart führt diese Erfolge auf den hohen Bildungsstand der Vertriebenen zurück: 75 Prozent der Befragten konnten einen Hochschulabschluss vorweisen. In dieser Gruppe "bestehen aktuell sechs von zehn Personen die Deutschprüfung", sagt Stewart. Bei allen anderen Flüchtlingen seien es vier von zehn.

Seit 2015 sei ein weiteres Absinken des Bildungsniveaus festzustellen gewesen. Unter jenen Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten, die heuer einen ÖIF-Deutschkurs besucht hätten, "hatten rund 66 Prozent einen Alphabetisierungsbedarf, wobei davon 41 Prozent auch in der eigenen Muttersprache nicht alphabetisiert waren".

Beschäftigung

Widersprüchlich sind die Zahlen, wenn es um die Beschäftigungsquote geht. Die aktuelle Studie weist 43,7 Prozent der befragten Ukrainerinnen und Ukrainer als erwerbstätig aus. Die Anerkennung von Ausbildungen wird aber häufig als Hemmnis genannt. Der Chef des Arbeitsmarktservice (AMS) Johannes Kopf sprach zuletzt von einer "alles andere als zufriedenstellenden" Beschäftigungsquote von 30 Prozent unter den Vertriebenen. Stewart erklärt die Diskrepanz so: In der AMS-Studie sei die Erwerbsquote der 15- bis 64-Jährigen geschätzt worden. Man selbst habe eben 1358 Vertriebene im Alter von 18 bis 55 Jahren befragt.

In Oberösterreich sei die Erwerbsquote mit 66 Prozent die höchste aller Bundesländern, so Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Er erklärt das mit der Bemühungspflicht um den Spracherwerb und niederschwelligen Deutschkursen, die auf die Alltagssprache abzielen.

Laut AMS-Zahlen hat sich die Zahl der Ukrainer in Beschäftigung seit Kriegsausbruch im Februar 2022 vervielfacht: von unter 800 auf 4000 in Oberösterreich, von gut 5000 auf 21.000 in ganz Österreich. Arbeitslos oder in Schulung sind per Ende August knapp 1000 Ukrainer in Oberösterreich, bundesweit rund 5500. Diese Werte sind gegenüber dem Höchststand im Herbst 2022 deutlich zurückgegangen. In Oberösterreich hat sich die Zahl der beim AMS Registrierten halbiert, in Österreich immerhin um ein Drittel reduziert. In der Grundversorgung sind laut AMS mehr als 37.000 Personen. (luc/sib)

