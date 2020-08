38 Seiten umfasst das am Montag präsentierte Konzept "Schule im Herbst 2020", in dem der Unterricht in Pandemiezeiten skizziert wird (die OÖN berichteten). 16 Seiten hat das Covid-19-Hygienehandbuch für Schulen, zwölf Seiten füllt das adaptierte Handbuch für Kindergärten.