Faßmann stellt Fahrplan vor: Wie es in den Schulen nach Ostern weitergeht

Unter dem Titel "Testbilanz und Ausblick auf die Schule nach Ostern" lädt Faßmann gemeinsam mit der Virologin Redlberger-Fritz zu der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag.

Schon am Dienstag hatte Faßmann Änderungen an den Schulen angekündigt. Demnach sollen die Schulen auf Fernunterricht umgestellt werden, wenn sich in einer Gemeinde die Corona-Fälle mehren.

In Wien wurden die Kontaktregeln an den Schulen bereits verschärft, dieses Modell soll – geht es nach den Plänen des Bildungsministers – auf ganz Österreich ausgerollt werden. Wird ein Schüler krank, gelten alle Klassenkollegen als K1-Kontaktpersonen. Wird noch bei einem zweiten Schüler eine Corona-Infektion nachgewiesen, wird die Klasse geschlossen. Die Quarantänezeit wurde in Wien von zehn auf 14 Tage hinaufgesetzt.

Der Livestream beginnt um 9 Uhr:

