Faßmann sieht "gutes Fundament"

Es werde intensiv mit JKU-Rektor Meinhard Lukas kooperiert. "In Oberösterreich existiert ein gutes Fundament, auf dem aufgebaut werden kann", verwies Faßmann auf Ars Electronica, FH Hagenberg und Linz Institut of Technology an der JKU.

Sabine Seidler, TU-Wien-Rektorin und Präsidentin der Universitätenkonferenz, hält eine zusätzliche TU nicht für sinnvoll. Die geplante Realisierung in dieser Legislaturperiode bedeute, dass die TU Linz im neuen Universitätsbudget schon mitgedacht werden müsse.