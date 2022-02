In drei Wochen, am 2. März, nimmt der U-Ausschuss zur mutmaßlichen VP-Korruption mit der Zeugenladung von Kanzler Karl Nehammer (VP) den öffentlichen Teil seiner Arbeit auf – mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) als Vorsitzendem. Doch schon am Tag darauf soll Sobotka fehlen. Der Grund: Der Ex-Abgeordnete Peter Pilz hat sein Comeback im Nationalrat.