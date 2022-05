Falschaussage: Bedenken im Justizressort wegen Anklage gegen Fuchs

In den Augen der Opposition waren der mittlerweile suspendierte Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek und der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, Hauptakteure eines türkisen Netzwerks im Justizministerium. Beide sind heute als Zeugen zu Gast im VP-Korruptionsuntersuchungsausschuss.

Ein früherer Auftritt von Fuchs im "Ibiza"-Ausschuss hat ihm erst jüngst eine Anklage wegen Falschaussage durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck eingetragen. Im März 2021 hatte Fuchs unter Wahrheitspflicht auf die Frage, ob er an Pilnacek Aktenteile über eine von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geplante Anzeige gegen eine Journalistin weitergegeben habe, gemeint, er könne dies mangels Erinnerung weder bestätigen noch ausschließen.

Die Staatsanwaltschaft sieht ausreichend Belege für einen Amtsgeheimnisverrat und eine Falschaussage. Der Weisungsrat sprach allerdings von einer "unzureichenden" Begründung im Strafantrag, hieß es in Berichten von "Kurier" und "Tiroler Tageszeitung". Die Anklage gegen Fuchs wurde daraufhin adapiert, allerdings dem Beratungsgremium von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) nicht mehr neuerlich vorgelegt.

Eine mehrfache Befassung in der derselben Causa sei nicht obligatorisch und wurde zuletzt vom Weisungsrat selbst als "problematisch" erachtet, weil dadurch die "gesetzliche Transparenz beeinträchtigt wäre", hieß es am Montag in einer Stellungnahme von Zadic’ Büro. Und weiter: "Der Weisungsrat hat sich zu allen Anklagepunkten geäußert und eine Aktenprüfung aufgetragen." Dies wohl auch, weil ihm selbst der Ermittlungsakt nicht vorgelegen sei. Ob sich auch Pilnacek vor Gericht verantworten muss, ist noch nicht entschieden. Auch gegen ihn ermittelt die StA Innsbruck wegen des Verdachts der Falschaussage und des Geheimnisverrats.

Morgen wird OGH-Vizepräsidentin Eva Marek im U-Ausschuss befragt. Marek wurde unter Justizminister Wolfgang Brandstetter (VP) 2014 zur Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien bestellt, obwohl von der Personalkommission nicht erstgereiht. Chats zwischen Brandstetter und Marek deuten auf Absprachen hin.