Fakten und Gerüchte zu Straches Spesen

Der Vorstand der FPÖ Wien hat den langjährigen Sicherheitsbeamten von Heinz-Christian Strache und FP-Bezirksrat in Ottakring ausgeschlossen. Mit diesem Schritt reagierte gestern die blaue Stadtpartei auf die jüngsten Vorwürfe gegen den Ex-Parteichef, dieser hätte ihr über Jahre ungerechtfertigt private Spesen verrechnet, was Strache, für den die Unschuldsvermutung gilt, über seinen Anwalt vehement bestreitet. Die Justiz prüft auch Verbindungen zur Ibiza-Affäre. Das soll ein Grund sein, warum der Sicherheitsmann seit gestern Nacht in U-Haft sitzt.

Fakten und Gerüchte

19.648 Euro hat Heinz-Christian Strache als Vizekanzler monatlich verdient. Davor in der Opposition waren es immerhin 15.183 Euro als FP-Klubobmann.

hat Heinz-Christian Strache als Vizekanzler monatlich verdient. Davor in der Opposition waren es immerhin 15.183 Euro als FP-Klubobmann. Daneben soll die Wiener FP Strache über die Jahre und bis knapp nach seinem Rücktritt wegen der Ibiza-Affäre im Mai 2019 ein Spesenkonto eingerichtet haben, das monatlich mit 10.000 Euro befüllt wurde. Vom Wiener FP-Chef Dominik Nepp bestätigt wurde, dass Strache der Partei auch die Mietkosten für sein Privathaus in Klosterneuburg in Rechnung gestellt habe. Begründung: weil er dort auch Repräsentationspflichten nachgegangen sei. Erst zuletzt eingestellt habe man auch die Zahlungen für Straches Sicherheitsmann/Fahrer und das Auto.

Belastendes Material

Seit 2013 bis im heurigen Jahr war der Mann als Fahrer und Personenschützer an Straches Seite. Dem Vernehmen nach soll er sich nach einer in der Zwischenzeit überstandenen Krebserkrankung vom damaligen Oppositionsführer nicht unterstützt gefühlt haben und deshalb ab 2014 heimlich belastendes Material gegen Strache gesammelt haben.

Im Jahr darauf soll sich der FP-Mitarbeiter mit hunderten, teils abfotografierten Abrechnungen, die vor allem Spesenmissbrauch belegen sollten, an jenen Wiener Anwalt M. gewandt haben, der sich in der Zwischenzeit selbst als Einfädler des Ibiza-Videos "geoutet" hat. Tatsächlich gab es 2015 eine Anzeige. Die Ermittlungen seien aber eingestellt worden, weil man die Forderung nach Geldleistungen für weitere wichtige Beweise nicht erfüllen wollte, hieß es seitens der Behörde.

Erst nach dieser Ablehnung soll der Plan entwickelt worden sein, Strache eine Video-Falle zu stellen, wie es 2017 geschehen ist. Offen ist, ob der Verdacht, dass der Leibwächter auch an der Entstehung des Ibiza-Videos mitgewirkt hat, der Grund war, ihn nun in Gewahrsam zu nehmen. Bei der ermittelnden Staatsanwaltschaft Wien wollte man auf OÖN-Anfrage mit dem Hinweis auf die "Verschlusssache" keinerlei Angaben machen. Nur so viel: Rechtlich gehe es "um Untreue". Fest steht, dass die nächtliche Hausdurchsuchung bei dem Sicherheitsmann von der Soko-Ibiza durchgeführt wurde. Ob nun auch wegen versuchter Erpressung ermittelt wird, ist offen.

Wegen des Verdachts der Untreue soll die Staatsanwaltschaft jedenfalls neben Strache auch dessen Buchhalterin und den Leibwächter als Beschuldigte führen.

Strache, der am Dienstagnachmittag an geheimen Beratungen in der Wiener FP-Zentrale teilgenommen hat, sprach auf Facebook von einer neuen "Schmutzkübelkampagne kurz vor der Wahl".

Die Wiener FP kündigte eine interne Sonderprüfung zu den anonym erhobenen Vorwürfen an. Sämtliche Belege zwischen 2013 und 2018, die Strache betreffen, werde man dabei auf Plausibilität prüfen. Das Ergebnis soll öffentlich gemacht werden. Weil es vor allem um Steuergeld geht, wurde auch die FPÖ angezeigt.

FP-Spitzenkandidat Norbert Hofer machte via Facebook "ein kriminelles Netzwerk, das seit mindestens fünf Jahren daran arbeitet, die FPÖ zu zerstören" für die jüngsten Ereignisse verantwortlich. Gleichzeitig versprach Hofer, dass er die Vorwürfe "bis ins kleinste Detail aufklären" lassen werde. Für den Fall, dass sich irgendetwas daran bestätigt, "werde ich die nötigen Konsequenzen ziehen".

