Fachhochschulen: Mehr Geld oder weniger Angebot

Angesichts der hohen Inflation sei die Grundfinanzierung der Studiengänge mit den bisher vorgesehenen Mitteln nicht gesichert.

Während das Bildungsressort für die Fachhochschulen ein Plus von 4,5 Prozent ab Herbst 2024 zugestehen will, fordert die FHK jeweils plus 10 Prozent Anfang 2024 sowie 2025. "Wir sind in Gesprächen mit dem Ministerium, um zu zeigen, dass da noch Handlungsbedarf ist." Sollte es trotzdem nicht mehr Geld geben, werde es für die Fachhochschulen nicht nur immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden, sagte Prommer mit Verweis auf den auch internationalen Wettbewerb. Dann müsse vielmehr jede Fachhochschule prüfen, bei welchen Leistungen gespart werden könne.

Forderung nach Doktorat

Ebenfalls nicht mehr zeitgemäß sei, dass die Fachhochschulen weiter kein Doktorat anbieten dürfen, kritisiert Prommer.

Bei den European Universities seien die österreichischen Fachhochschulen die einzigen, denen das weiterhin nicht möglich sei. Ohnehin fordere man die Möglichkeit akkreditierter, also qualitätsgesicherter Doktorate nur in einzelnen Themenbereichen, in denen die Fachhochschulen sehr forschungsstark seien.

An den Fachhochschulen würden schon jetzt Doktoranden für die Forschung angestellt, die dort von Professoren betreut würden, die das Doktorat selbst aus rechtlichen Gründen aber an den Unis machen müssten.

