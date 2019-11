Extremismusbericht: Weniger Vorfälle

Die Evaluierung des "Oberösterreichischen Handlungskonzeptes gegen Extremismus" beschäftigt heute die Landesregierung. Der umfassende Bericht – er liegt den OÖN vor – beschreibt einerseits die Extremistenszene und andererseits die Maßnahmen in Oberösterreich dagegen. Während sowohl rechtsextreme Tathandlungen (von 192 im Jahr 2017 auf 185 im Jahr 2018) zurückgegangen sind, rechnen die Sicherheitsbehörden mit verstärkten Aktivitäten der sogenannten Neuen Rechten.

Dazu gehören die Identitäre Bewegung (IB) ebenso wie selbst ernannte Bürgerwehren. Die Rekrutierung erfolgt über die sozialen Medien. Aber, so heißt es in dem Bericht, es dürften "auch bei etwaigen deutschnationalen Studentenveranstaltungen sowie einschlägigen Sport- und Musikveranstaltungen Rekrutierungsversuche unternommen werden".

Dass es nicht nur bei Rekrutierung und Stammtischen bleibt, zeigte eine Meldung am Wochenende: Ein drei Jahre zurückliegender Brandanschlag im Bezirk Bruck/Leitha wurde geklärt. Drei der vier mutmaßlichen Täter kommen aus dem Umfeld der IB.

Linksextreme Vorfälle gab es in Oberösterreich im Jahr 2018 lediglich sieben (2017: 21 Vorfälle). Im Bereich des islamistischen Extremismus hat man vor allem die sogenannten IS-Rückkehrer genau im Auge. Sie würden ein "bestimmtes Gefährdungspotenzial" bilden, heißt es in dem Bericht.

Abgesehen von polizeilichen Maßnahmen wird in Oberösterreich extremen Tendenzen auch mit Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung begegnet. Zudem wurden heuer die Aufnahmekriterien im Landesdienst sowie die Fördervergabe-Richtlinien verschärft.

"In den vergangenen drei Jahren wurden zahlreiche neue Angebote und Aktionen eingeführt, auch in enger Abstimmung mit dem Verfassungsschutz", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Dies würde auch das überarbeitete Handlungskonzept gegen Extremismus zeigen: "Wo wir als Land handeln können, tun wir es also auch mit aller Vehemenz." Das Handlungskonzept wird heute in der Sitzung der Landesregierung formell zur Kenntnis genommen. SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer wird allerdings nicht zustimmen, wie sie ankündigt. "Der Bericht ist eine Zusammenschau der bereits bestehenden Initiativen." Sie wünscht sich weitere konkrete Maßnahmen: "Deshalb soll sich der Unterausschuss noch einmal damit befassen."

Bereits zweimal hatte heuer der Landessicherheitsrat zum Thema Identitäre getagt. Im April wurde die nun erfolgte Evaluierung des Extremismus-Handlungskonzeptes beschlossen. (eiba)

