Extremismus-Prävention: Künftig Workshops in Schulen

Spezielle Präventions-Workshops sollen Österreichs Schüler künftig für das Thema Extremismus sensibilisieren und Aufklärungsarbeit leisten. Das neue Projekt des Innen- und Bildungsministeriums ist am Montagabend in St. Pölten präsentiert worden.

Präventionsbeamte der Polizei wollen dabei ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben. Begonnen wurde gestern in Bundesbildungsanstalt für Sozial- und Elementarpädagogik in der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Derzeit richtet sich das Service an Erwachsene und Lehrende, im kommenden Jahr sollen die Workshops in daran interessierten Schulen ausgerollt werden. Die Themengebiete beinhalten laut Innenminister Gerhard Karner (VP) das Verbots- und Symbole-Gesetz sowie Demokratie, Menschenrechte und den Kampf gegen Antisemitismus – "aktuell ganz, ganz wichtig", wie Karner betonte. 60 Polizisten seien seit Februar bei der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ausgebildet worden.

"Radikalisierung online"

Diese Zahl soll sich Karner zufolge bis Ende 2025 auf 200 Beamte erhöhen. Herangezogen werden Personen aus der DSN bis hin zu einzelnen Polizeiinspektionen. "Radikalisierung beginnt im Kleinen, bei den Jungen, online", sagte Karner. Auch Bildungsminister Martin Polaschek (VP) betonte die Wichtigkeit, "Schülern entsprechende Kompetenzen und Know-how" mitzugeben, um sie "besser zu wappnen für entsprechende Situationen". Schulen müssten Wissen über die Gefahren des Extremismus vermitteln, aber auch Werte wie Toleranz, Respekt und Religionsfreiheit.

"Extremismus ist in jeder Form Gift für unsere Gesellschaft", strich Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) hervor. Es sei "alarmierend", dass extremistische Tendenzen zunehmen. Insbesondere junge Menschen seien empfänglich für extremistische Propaganda, hier müsse noch mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden.

Angekündigt wurde auch ein Runder Tisch mit verschiedenen Playern zum Thema Extremismusvermeidung und Kampf gegen Radikalisierung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.