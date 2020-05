Expertengremium: "Wer glaubt, das Virus sei harmlos, ist auf dem Holzweg"

"Das Virus hat gezeigt, was es kann, und wer glaubt, es sei harmlos, ist auf dem Holzweg", reagierte Herwig Kollaritsch, Tropenmediziner und Mitglied des Expertengremiums im Gesundheitsministerium, gestern auf die vielfach geforderten schnellen Öffnungen. Gemeinsam mit vier Kollegen und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) präsentierte er in einer Pressekonferenz seine Einschätzung der aktuellen Situation. Dass sich die Zahlen so gut entwickelt hätten, sei den Beschränkungen geschuldet, betonte der Mediziner: "Wir haben dem Virus die Übertragungsgrundlage entzogen. Es ist aber nicht verschwunden." Die Nachverfolgung der Infektionsketten sei derzeit einfach, da es nur wenige Fälle gebe: "Bei einer großen Fallzahl ist das unmöglich." Es gelte daher, das "fragile Gleichgewicht" zu halten.

Kollaritsch ließ aber auch leichten Optimismus durchscheinen: "Bleiben die Zahlen niedrig und die Menschen vorsichtig, könnten wir es schaffen, die zweite Welle zu verhindern." Viele Länder hätten einen ähnlichen Weg wie Österreich gewählt, sagte Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH: "Man ist sich weitgehend einig, dass die Lockerungsmaßnahmen Schritt für Schritt erfolgen sollen." Entscheidend sei, die Bevölkerung einzubinden: "Je mehr die Menschen wissen, wie einzelne Maßnahmen und das Infektionsrisiko zusammenhängen, desto besser."

Vor allem für Allgemeinmediziner sei das Virus eine große Herausforderung, erklärte Susanne Rabady, Leiterin des Kompetenzzentrums für Allgemein- und Familienmedizin: "Die Symptome sind kaum von anderen Krankheitsbildern zu unterscheiden." Deshalb sei es notwendig, dass auch Hausärzte Tests durchführen.

Rabady merkte kritisch an, dass man zwar den Zugang zum Gesundheitssystem regeln müsse, aber dieser niemandem verwehrt bleiben dürfe: "Die Unterscheidung, Covid-Patient oder nicht, ist nicht ausreichend. Wir Ärzte müssen alle kranken Menschen sehen." Sie betont einmal mehr die wichtige Rolle der Hausärzte als erste Ansprechpartner.

"Die Entwicklung ist positiv, aber wir sind bei Weitem noch nicht durch", sagte auch Gesundheitsminister Anschober. Er mahnt weiter zu Geduld. In der ersten Junihälfte werde versucht, "eine Perspektive für Großveranstaltungen und für den Herbst zu entwickeln".

Die erwähnte drastische Einschätzung von Kollaritsch bestätigten auch gestern veröffentlichte Ergebnisse von Obduktionen. Die durch das Coronavirus ausgelöste Erkrankung Covid-19 führt nicht nur zu schweren Lungenentzündungen, sondern kann auch Thrombosen in der Lunge verursachen.

"Es zeigt sich, dass die Schädigungen an der Lunge zwar Ausgangspunkt der Erkrankung sind, aber die Folge sind häufig Thrombosen", sagt Sigurd Lax, Professor für Pathologie an der JKU. Diese könnten Gefäße verschließen, was zu einem Gewebstod (Infarkt) führen kann.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at