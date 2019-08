Experten zu FP-Bericht: "Unwissenschaftlicher Versuch der Reinwaschung"

"Das hat mit historischer Aufarbeitung nichts zu tun": Obwohl vom Bericht der FP-Historikerkommission bisher nur die Zusammenfassung des Rohberichts (22 Seiten von laut FPÖ mehr als 1000) vorliegt, hat Politikwissenschafter Ferdinand Karlhofer ein klares Urteil gefällt.

Und es deckt sich mit dem, was andere Experten, die sich mit der historischen Aufarbeitung von Parteigeschichte beschäftigen, bemängeln. So kritisieren sowohl Oliver Rathkolb, Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte, wie auch Heidemarie Uhl, die an der Akademie der Wissenschaften tätig ist, dass die FPÖ die Frage, ob sie eine Nachfolgepartei der NSDAP sei, an den Beginn stellt. Das sei "völlig daneben", so Rathkolb, diesen Vorwurf "würde kein seriöser Mensch aufstellen", so Uhl. Wäre die FPÖ eine NSDAP-Nachfolgerin, müsste sie verboten sein, erklärt Rathkolb.

Mit dem Befassen mit dieser Frage lenkt die FPÖ aber von heiklen Fragen ab, etwa jener, warum es auch heute immer wieder zu "Einzelfällen" wie der Liederbuchaffäre kommt. Die FPÖ "versucht zu beschönigen", so Karlhofer. Damit, dass im Bericht von "angeblichen" braunen Flecken die Rede sei, "negiert die Partei die gesamte Zeitgeschichteforschung: Dass der Verband der Unabhängigen (VdU) und die FPÖ das Sammelbecken ehemaliger Nationalsozialisten waren, ist Common Sense", sagt Uhl.

Kritisch sieht Karlhofer auch den Zeitpunkt der Veröffentlichung kurz vor der Nationalratswahl: Die FPÖ könne nun einerseits behaupten, ja etwas vorgelegt zu haben, andererseits werde auf das Eingeständnis, dass unter den Gründervätern Nazis waren, mit Sicherheit der Verweis folgen, dass solche auch bei anderen Parteien Unterschlupf gefunden hätten. Für Rathkolb ist die Vorlage ein "Versuch der Reinwaschung", "wissenschaftlich bedenklich" sei aber, dass Parteigründer Anton Reinthaller lediglich als Ehrenmitglied der SS genannt werde, obwohl er eine wichtige Rolle innegehabt hatte, und auch Nachfolger Friedrich Peters Funktion bei der SS werde relativiert.

Video: Historikerkommission präsentierte ihren Bericht

Scholz fordert Veröffentlichung

Einer der wenigen nicht FP-nahen Autoren des Berichts, der ehemalige Wiener Stadtschulratspräsident Kurt Scholz, sieht das Vorgehen der FPÖ ebenfalls kritisch. "Ich habe meinen Beitrag im Mai 2018 abgeliefert", seither warte er auf Veröffentlichung (Details dazu siehe rechts). "Diese Verzögerung erweckt Misstrauen, auch bei mir", so Scholz. Der Gesamtbericht "müsste endlich komplett online gestellt und einer kritischen Auseinandersetzung zugänglich gemacht werden", fordert er. Das wäre "der Beginn einer selbstkritischen Diskussion", an der sich internationale Experten beteiligen müssten.

Kritik an Zusammensetzung der Kommission

Erst am Montag hat die FPÖ die 16 Mitglieder der von Wilhelm Brauneder geleiteten Kommission vorgestellt. Das und deren Zusammensetzung stößt in der Wissenschaft auf heftige Kritik. Neben vielen FP-nahen Wissenschaftern finden sich auch aktive Parteimitarbeiter wie Generalsekretär Christian Hafenecker unter den Autoren. Diese personelle Vermischung „hat mit Wissenschaft nichts zu tun“, so Historiker Oliver Rathkolb. Auch seine Kollegin Heidemarie Uhl sieht wissenschaftliche Standards missachtet. Der Bericht sei nur eine „Rechtfertigungsstrategie“, keine „kritische Aufarbeitung der Vergangenheit“.

Zwischen „Israel-Freundschaft“ und Entgleisungen

Kritisch setzt sich Kurt Scholz, früherer Wiener Stadtschulratspräsident und einst Sonderbeauftragter der Stadt Wien für Restitutionsfragen, in seinem Beitrag für den blauen Historikerbericht mit der FPÖ auseinander.

> Den Beitrag können Sie am Ende des Artikels als PDF-Datei herunterladen.

So habe die Partei viele Chancen zur Aufarbeitung ihrer Geschichte bisher nicht wahrgenommen. Etwa, als 1993 das „Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus“ vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands „akribisch personelle Querverbindungen zwischen der FPÖ und rechtsextremen Kreisen“ aufgezeigt habe. Statt sich von rechtsextremen Gruppierungen zu trennen, habe die FPÖ mit „wütenden Angriffen und ironischen Distanzierungen“ reagiert.

Auch beim Eintritt in die Regierung 2000 sei eine „klare Erforschung der eigenen Parteigeschichte“ verabsäumt worden. Immerhin attestiert Scholz den damaligen FP-Ministern, Restitutionsmaßnahmen mitgetragen zu haben. „Offenbar hoffte man, dadurch einen Schlussstrich unter Teile der Parteigeschichte zu ziehen und damit das Entréebillet in die internationale Akzeptanz zu lösen“, so Scholz.

Spätestens beim neuerlichen Regierungseintritt 2017 „wäre zu erwarten gewesen, dass eine vorausschauende Politik der FPÖ auch die Aufarbeitung des ,Dritten Lagers’ in all seinen Facetten in Auftrag gegeben hätte“, bemängelt Scholz. Die „demonstrative Israelfreundschaft“ von Ex-Vizekanzler und Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache sei in „klarem Kontrast“ zu Liederbuch-Vorfällen gestanden, „welche die Glaubwürdigkeit der FP-Spitzenpolitiker mindern oder zumindest eine mangelnde Durchsetzungskraft der Parteispitze gegenüber Teilen der eigenen Partei vermuten lässt“, resümiert er.