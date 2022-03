Experte erwartet 200.000 Flüchtlinge in Österreich

„Wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten zwei bis vier Wochen bis zu 200.000 Menschen nach Österreich kommen“, sagt Knaus. Allein in den drei Wochen seit Kriegsausbruch seien mehr als doppelt so viele Menschen in die EU geflüchtet als im Gesamtjahr 2015.

„Wir stehen am Beginn der größten Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagt Knaus. Es brauche ein gesamteuropäisches Vorgehen, das Mitgefühl sei groß, Logistik und Organisation fehlen noch, so Knaus.

Auch der neue Flüchtlingskoordinator Michael Takacs rechnet mit 200.000 Flüchtlingen aus der Ukraine, die nach Österreich kommen werden und auch hier bleiben könnten. "Ich befürchte, dass wir an der 200.000er-Marke kratzen werden", sagt Takacs in der "Presse" (Mittwochausgabe). Derzeit gibt es nur rund 32.000 Betten, die zu 90 Prozent von Privaten angeboten werden und für die die Landesverwaltung zuständig ist.

Er habe gestern alle Ministerien beauftragt, jede Möglichkeit, die zur Unterbringung besteht, zu finden und unverzüglich zu melden. "Ich kontaktiere auch Bürgermeister direkt, um zu schauen: Wo haben wir eine leere Wohnung, wo ein leeres Haus? Diese Woche sammeln wir - Länder, Bund, Gemeinden, alle Ressorts - alle Informationen, damit wir einen Gesamtüberblick bekommen", so Takacs.