Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer Günther Kräuter bei Wanderung gestorben

Kräuter war gegen 10.30 Uhr mit einer Gruppe vom Reisachsee über die Preintalerhütte in Richtung des unteren Sonntagskarsees unterwegs, als er in aufgrund seiner plötzlichen Erkrankung stürzte. Ein Bekannter leistete sofort Erste Hilfe und verständigte einen Hüttenwirt, der die Rettung alarmierte. Doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des Politikers feststellen.

"Mit großer Bestürzung erfuhren wir vom Tod unseres ehem. NR-Abg., Bundesgeschäftsführers und Volksanwalts Günther Kräuter. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei der Familie", twitterte die SPÖ. Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) äußerte sich: "Die Nachricht vom plötzlichen Ableben von Günther Kräuter macht mich sehr betroffen." Ebenso drückten u.a. Jörg Leichtfried und Christian Deutsch ihr Bedauern zum Ableben ihres Parteikollegen aus.

Reaktionen aus der Politik

"Mit Günther Kräuter verlieren wir einen aufrechten und engagierten Sozialdemokraten und einen wichtigen Mitkämpfer für soziale Gerechtigkeit", so SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner. Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist tief betroffen über den Tod von Günther Kräuter: "Günther Kräuter war ein großer Sozialdemokrat, der sich in all seinen Funktionen immer für die Anliegen der Menschen eingesetzt hat. Kräuter war ein Sozialdemokrat mit Sachverstand, Herz und Hirn, der für die Sozialdemokratie und die Menschen in unserem Land unschätzbar Wichtiges geleistet hat", so Deutsch.