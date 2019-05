Ex-OGH-Präsident Ratz soll Vizekanzler werden

Im Innenressort soll Ex-OGH-Präsident Eckart Ratz statt Herbert Kickl Garant für vollständige Aufklärung aller Verdachtsmomente rund um das blaue Skandalvideo sein. Der 65-jährige soll zudem die wichtige Regierungsfunktion des Vizekanzlers übernehmen.

Der gebürtige Vorarlberger war von 2012 bis 2018 Präsident des Obersten Gerichtshofs. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er 2014 bekannt, als er als Vorsitzender des Berufungssenats die gegen Ex-Innenminister Ernst Strasser in der Lobbying-Affäre ausgesprochene Verurteilung bestätigte.

Aus dem Ruhestand zurückkehren könnte auch der 67-jährige Walter Pöltner, der das Sozialministerium von Beate Hartinger-Klein übernehmen soll. Pöltner war als Sektionschef auf Beamtenebene jahrelang Chefverhandler zahlreicher Pensionsreformen. Ausgerechnet Hartinger-Klein holte Pöltner zuletzt bereits zurück, wenn auch in anderer Funktion: Er ist seit März neben Ingrid Nemec, ebenfalls Ex-Sektionschefin, kommissarischer Leiter der Österreichischen Gesundheitskasse und als solcher bis Ende Juni bestellt.

Im Verteidigungsministerium soll als Nachfolger von Mario Kunasek der Leiter der Generalstabsdirektion, Brigadier Johann Luif (59), das Kommando übernehmen. Luif ist auch Vize-Generalstabschef.

Zwei Namen für Verkehrsressort

Für das Infrastrukturressort von Norbert Hofer kursierten zwei Namen: Sektionschef Gerhard Gürtlich oder Austro-Control-Chefin Valerie Hackl. Die 36-Jährige war erst mit Jahresbeginn von der ÖBB-Personenverkehrssparte zur Austro Control gewechselt. In den ÖBB aufgestiegen war sie unter Ex-Kanzler Christian Kern.

Van der Bellen fordert Rückhalt für Übergangsregierung

Die TV-Reporter hatten es nicht leicht: Weil das Gespräch zwischen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) am Ende mit zwei Stunden fast doppelt so lange dauerte wie geplant, mussten sie in ihren Live-Einstiegen die Zuseher schon mit Fakten zum Maria-Theresien-Zimmer unterhalten. Nach 14.30 Uhr traten Staatsoberhaupt und Regierungschef unter dem Antlitz der Kaiserin schließlich vor die Presse.

Van der Bellen erklärte, die von Kurz geforderte Entlassung von Innenminister Herbert Kickl sowie den von der FPÖ für diesen Fall angekündigten Rückzug aller blauen Minister zu akzeptieren. Nur ein Mitglied der FP-Regierungsriege solle bleiben, jenes, das nicht Parteimitglied ist: Außenministerin Karin Kneissl. Die unabhängige Nahost-Expertin ließ wenig später wissen, sie fühle sich „verpflichtet, auch zur Verfügung zu stehen“.

Für die Nachbesetzung der restlichen vier blauen Ressorts (Inneres, Verteidigung, Verkehr und Soziales) machte Van der Bellen klare Vorgaben: Er erwarte „untadelige Experten, die fachlich über die Parteigrenzen hinweg“ akzeptiert werden. Der Kanzler hatte seine Liste bereits parat – weil Van der Bellen jeden „persönlich prüfen“ wolle, nannte man aber keine Namen. Die sickerten dann am Abend durch: Prominenteste Nachbesetzung soll der frühere OGH-Präsident Eckart Ratz als Kickl-Nachfolger und Vizekanzler sein.

Angelobt werden könnten die neuen Minister schon heute. Eile ist geboten, weil formal sowohl Vizekanzler Heinz-Christian Strache als auch die FP-Minister noch im Amt sind. Die Demission eines Ministers kann nur unmittelbar vor der Angelobung eines Nachfolgers erfolgen. Was Innenminister Herbert Kickl gestern noch ausnutzte, um eine Verordnung zu erlassen.

Van der Bellen warnt vor Sturz

Ob die „Übergangsregierung“, wie von Van der Bellen gewünscht, überhaupt bis zur im September geplanten Nationalratswahl hält, ist allerdings mehr als fraglich. Zwar hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) mit seiner Entscheidung, die von der Opposition verlangte Sondersitzung auf kommenden Montag zu legen, Kurz zumindest eine Galgenfrist bis nach der EU-Wahl verschafft. Doch ein Misstrauensantrag gegen Kurz von der Liste Jetzt ist fix. Und sowohl SPÖ wie auch FPÖ halten sich ihre Zustimmung offen, nur die Neos lehnen dies ab. Van der Bellen warnte vor einem Sturz des Kanzlers: „Die Kollegen im Parlament werden sehr sorgfältig nachdenken, wie sie mit der Situation umgehen.“ Und wenn der Misstrauensantrag durchgehe? „Ich denke heute über keinen Plan B nach“, so Van der Bellen. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner zeigte sich weiter skeptisch: Kurz habe sich „nicht ernsthaft um eine gesicherte parlamentarische Mehrheit für seinen Vorschlag bemüht“.

Die Warnungen vor einer Staatskrise bemühte sich Van der Bellen sowohl in seinem Statement wie auch in einer TV-Rede am Abend zu zerstreuen: „Wir betreten in diesen Tagen Neuland, aber es gibt jetzt keinen Grund, besorgt zu sein“, versicherte er. Gerade in dieser Krisensituation „zeigt sich die Eleganz und Schönheit unserer Bundesverfassung“, die für jeden Fall genaue Regelungen treffe. „Ich werde auf Einhaltung jedes Details achten“, sagte Van der Bellen.

Die Rede des Bundespräsidenten im Wortlaut:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache

Ibiza-Affäre Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at