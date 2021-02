Ex-Minister sagt der Politik Adieu

Wie er am Freitag auf Facebook bekannt gab, übernimmt er eine Führungsfunktion beim Bauträger ARWAG; dieser steht der Stadt Wien nahe. Aus dem Nationalrat scheidet er aus. Dort war er zuletzt Kultursprecher.

Drozda, geboren 1955 in Kematen an der Krems, kam unter Franz Vranitzky in die Politik, unter Christian Kern war er Minister. Zuvor war er Kulturmanager.

Sein Posting zum Abschied klingt bitter: "Ich verlasse mit Ende März eine politische Welt, für die ich zunehmend weniger Verständnis habe. Eine Welt, in der die Opposition und der Parlamentarismus geringgeschätzt werden. Ich verlasse eine Politik, der aus meiner Sicht Respekt für andere fehlt."