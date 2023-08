Ex-Kanzler Kurz muss vor Gericht: Prozess ab 18. Oktober

Sebastian Kurz wurde am 24. Juni 2020 im Ibiza-Untersuchungsausschuss zu seiner Rolle bei der Gründung der ÖBAG befragt.

Die Verhandlung am Wiener Landesgericht für Strafsachen ist auf drei Tage anberaumt, die Urteile sollen am 23. Oktober fallen. Von der WKStA wegen falscher Zeugenaussage zur Anklage gebracht wurden neben Kurz auch dessen langjähriger Vertrauter Bernhard Bonelli, Kabinettschef im Bundeskanzleramt unter Kurz und dessen Nachfolger Alexander Schallenberg, sowie die vormalige ÖVP-Vizeparteichefin Bettina Glatz-Kremsner, bis März 2022 Generaldirektorin der Casinos Austria und Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Lotterien. Die beiden werden neben Kurz auf der Anklagebank im Großen Schwurgerichtssaal Platz nehmen müssen.

Bis zu drei Jahre Haft drohen

Wie die WKStA in einer Pressemitteilung festhielt, wird Kurz und Bonelli vorgeworfen, sie hätten als Auskunftspersonen vor dem U-Ausschuss zum Thema Ibiza-Untersuchungsausschuss insbesondere im Zusammenhang mit der Befragung zur Errichtung der ÖBAG und der Besetzung des Vorstandes und Aufsichtsrates dieser Gesellschaft falsch ausgesagt. Glatz-Kremsner – sie wird in der Aussendung der WKStA nicht namentlich genannt – soll sowohl vor dem U-Ausschuss als auch bei ihrer Vernehmung als Zeugin im Ermittlungsverfahren der WKStA zur Bestellung eines Vorstandsmitgliedes der Casinos Austria AG falsch ausgesagt haben. Für alle drei Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Der Strafrahmen für das zur Last gelegte Delikt beträgt bis zu drei Jahre Haft. "Die Einbringung des Strafantrages erfolgte nach Genehmigung des entsprechenden Vorhabensberichtes durch die Oberstaatsanwaltschaft Wien und das Bundesministerium für Justiz in Übereinstimmung mit dem Weisungsrat", betonte die WKStA.

"Falsch und haltlos"

Was man bereits am Vormittag über die Medien erfahren habe, habe sich nun offiziell bestätigt, ließ nach Bekanntwerden der Anklage ein Sprecher des ehemaligen Kanzlers auf Anfrage wissen. Nun werde die Anklage erst einmal durch Kurz' Anwalt geprüft. Bereits am Vormittag hatte Kurz auf Twitter (X) geschrieben: "Die Vorwürfe sind falsch und wir freuen uns darauf, wenn nun endlich die Wahrheit ans Licht kommt und sich die Anschuldigungen auch vor Gericht als haltlos herausstellen." Es sei "für uns wenig überraschend, dass die WKStA trotz 30 entlastender Zeugenaussagen dennoch entschieden hat, einen Strafantrag zu stellen". Als "bemerkenswert und rechtsstaatlich nicht unbedenklich" bezeichnete es Kurz, "dass die Medien einmal mehr vor den Betroffenen über den Verfahrensstand informiert sind".

Am Freitagvormittag hatten sich unter Journalistinnen und Journalisten Hinweise auf die bevorstehende Anklage gegen Kurz verdichtet. Nach gesicherten Informationen wurde die Kanzlei von Rechtsanwalt Werner Suppan, der Kurz vertritt, vor Freitagmittag von der Justiz sowohl vom Einbringen des Strafantrags als auch dem Prozesstermin informiert. Der Strafantrag umfasst 108 Seiten.

Im Kern geht es bei den Falschaussage-Vorwürfen gegen Kurz um die Frage, wie intensiv der Ex-ÖVP-Chef unter Türkis-Blau in die Reform der Staatsholding ÖBIB zur ÖBAG involviert war. Bei seiner Befragung im Ibiza-U-Ausschuss im Juni 2020 hatte Kurz seine Rolle bei der Auswahl des Aufsichtsrats sowie bei der Bestellung des umstrittenen Ex-ÖBAG-Chefs Thomas Schmid heruntergespielt – und sinngemäß von normalen Vorgängen gesprochen. Die WKStA sah darin aber angesichts von Chatverläufen mögliche Falschaussagen.

Weitere Anklage möglich

Bei der Anklage wegen Falschaussage im U-Ausschuss könnte es nicht bleiben. Der Ex-Kanzler wird noch in einer weiteren Causa belastet, der Umfragen-Affäre. Er soll nicht nur vom "Beinschab-Österreich-Tool" gewusst, sondern dieses in Auftrag gegeben haben. Kurz bestreitet die Vorwürfe, auch ehemalige Mitarbeiter werden beschuldigt. Ins Rollen gebracht hat alles einer von ihnen, der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmid.

Mit Mitteln aus dem Finanzministerium sollen Kurz' Vertraute Umfragen finanziert haben, die dem damaligen Außenminister helfen sollten innerhalb der Partei an Einfluss zu gewinnen. Diese sollen dann - teilweise frisiert - in Medien der "Österreich"-Gruppe veröffentlicht worden sein. Das "Beinschab-Österreich-Tool" soll auch noch während Kurz' Kanzlerschaft aktiv gewesen sein.

Schmid belastet in dieser Causa nicht nur Kurz, sondern auch dessen engste Vertraute. So hätten der damalige Kanzlersprecher Johannes Frischmann und der ehemalige Leiter der Kommunikationsabteilung im Finanzressort, Johannes Pasquali, die Umsetzung des Tools übernommen. Weiters davon gewusst hätten auch Kommunikationsleiter Gerald Fleischmann und Kurz-Berater Stefan Steiner.

