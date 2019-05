Ex-Kanzler Kern mit Seitenhieb in Richtung Sebastian Kurz

In einer historischen Nationalratssitzung ist am Dienstag, 27. Mai 2019 erstmals in der Zweiten Republik eine Regierung per Misstrauensantrag aus dem Amt befördert worden. Dieses Polit-Beben wurde vor allem auf Twitter viel diskutiert.

Prompt meldete sich auch ein bekanntes Gesicht mit SPÖ-Vergangenheit zu Wort. Die Rede ist vom ehemaligen Bundeskanzler Christian Kern. Er konnte sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung seines ehemaligen Polit-Konkurrenten Sebastian Kurz dabei nicht verkneifen. "Die heutige Parlamentssitzung ist ein Klassiker der Kategorie: 'Man trifft sich immer zweimal im Leben.'", schrieb er in dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Die heutige Parlamentssitzung ist ein Klassiker der Kategorie:

"Man trifft sich immer zweimal im Leben." — Christian Kern (@KernChri) 27. Mai 2019