Ex-FPÖ-Politiker zu Besuch bei den Taliban

Wie unter anderem die afghanische Nachrichtenagentur "TOLOnews" berichtet, waren hochrangige ehemalige FPÖ-Politiker beim Außenminister der Taliban, Amir Khan Muttaqi, zu Gast. Auf Fotos zu sehen sind der ehemalige EU-Parlamentarier Andreas Mölzer sowie der ehemalige Abgeordnete Johannes Hübner.

In einer Verlautbarung des afghanischen Außenministeriums wird von einer "Delegation der Freiheitlichen Partei" berichtet, die mit Menschen in Kabul gesprochen und sich so aus erster Hand davon überzeugt hätte, dass die Situation in Afghanistan viel besser sei als von ausländischen Medien dargestellt. Zudem habe man über Konsularvertretung gesprochen.

Wie "Puls24" berichtet, sei die Reise nicht mit der FPÖ abgesprochen worden. "Die FPÖ habe erst durch Medienanfragen Kenntnis der Reise erlangt", wird Generalsekretär Christian Hafenecker zitiert. Es handle sich "um eine reine Privatangelegenheit dieser Personen, die weder in Abstimmung mit noch im Auftrag der FPÖ erfolgt ist und auch nicht von ihr bezahlt wurde."

