Ex-Casinos-Chefin im Kurz-Prozess: "Ja, ich habe Fehler gemacht"

Im Blitzlichtgewitter und unter enormem Medienandrang erschien gestern Vormittag Sebastian Kurz (VP) im Wiener Straflandesgericht zum Auftakt seines Prozesses. Er sehe den Vorwurf der Falschaussage als "Zusammenspiel zwischen WKStA und Politik", sagte der Ex-Kanzler noch schnell in die Mikrofone, eher er, sein ehemaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli sowie die hauptangeklagte Ex-Casinos-Chefin und Vize-VP-Obfrau Bettina Glatz-Kremsner im Großen Schwurgerichtssaal auf der Anklagebank Platz nahmen. Alle drei plädierten danach auf "nicht schuldig".

Zunächst waren aber Gregor Adamovich und Roland Koch von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) abwechselnd am Wort, um die Anklage vorzutragen. Alle drei hätten die Allgemeinheit im Ibiza-Untersuchungsausschuss angelogen und damit gegen die Wahrheitspflicht verstoßen.

Mehr zum Thema Innenpolitik Innenpolitik Erste Entscheidung im Kurz-Prozess: Diversion für Glatz-Kremsner WIEN. Im Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und zwei weitere Beschuldigte wegen Falschaussage vor dem ... Erste Entscheidung im Kurz-Prozess: Diversion für Glatz-Kremsner

Ein "Beweisring"

Kurz habe seine Rolle bei der Neugründung der Staatsholding Öbag und der Bestellung von Thomas Schmid zu deren Alleinvorstand bewusst falsch dargestellt und kleingeredet. Gleiches gelte für Bonelli bei der Besetzung des Kabinetts von Finanzminister Hartwig Löger (VP). Chats von den Handys von Schmid, aber auch von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) und Löger hätten aber geradezu einen "Beweisring" geschlossen, um das Gegenteil zu belegen, sagte Adamovich.

Die Anwälte von Kurz und Bonelli, Otto Dietrich und Werner Suppan, wiesen den Strafantrag zurück. Die konstruierten Vorwürfe seien einem feindseligen Klima im U-Ausschuss geschuldet. Suppan sprach sogar von "Fake" und einem "Strafantrag, der ein Falschantrag ist". Er wies darauf hin, dass die im Antrag zitierten Aussagen der Ex-Minister Gernot Blümel und Löger zu den Koalitionsverhandlungen 2017 auf Punkt und Beistrich wortident seien. Die WKStA räumte später einen "Screenshot-Fehler" ein. An den Vorwürfen ändere diese Tatsache nichts.

An sich ist die Einflussnahme bei Postenbesetzungen im politiknahen Umfeld nicht strafbar. "Postenschacher wäre ein diametraler Widerspruch zur Marke des ‚neuen Stils‘ gewesen", deshalb hätten sich Kurz und Bonelli zur Falschaussage verleiten lassen, glaubte Adamovich das Motiv zu kennen. Das "Herumwinden" der damaligen Auskunftspersonen zeige deutlich, dass die Angeklagten ihr wahres Wissen nicht preisgeben hätten wollen. "Fehlerinnerungen in so zentralen, politisch relevanten Punkten" seien außerdem auszuschließen.

Kurz-Anwalt Dietrich wies die Vorwürfe als nicht nachvollziehbar zurück. Die Aussagen seines Mandanten im U-Ausschuss seien richtig gewesen und stimmten auch mit der Wirklichkeit überein. Es gebe auch kein Beweisergebnis, dass der Ex-Kanzler persönlich über die Vorstandsbesetzung der Staatsholding entschieden habe.

Glatz-Kremsner verfolgte eine andere Strategie als ihre Mitangeklagten. Ihr warf die WKStA vor, sich wider besseres Wissen 2019 bei der Bestellung des FP-Politikers Peter Sidlo zum Casag-Finanzvorstand in der Einvernahme ahnungslos gegeben zu haben. Chats mit Strache und Schmid hätten später eine eindeutige Involvierung gezeigt.

"Ja, ich habe Fehler gemacht", gestand die pensionierte Casinos-Chefin vor dem Richter ein. Sie sei zum Zeitpunkt der Einvernahme durch die WKStA stark unter Druck gestanden und habe ihr skandalgebeuteltes Unternehmen möglichst schützen wollen. Natürlich habe sie über die politisch motivierten Hintergründe von Sidlos Bestellung Bescheid gewusst.

Mehr zum Thema Innenpolitik Michael Radasztics - der Ex-Staatsanwalt als Richter WIEN. Schuldspruch oder Freispruch - am Ende liegt das erstinstanzliche Urteil im Kurz-Prozess bei Einzelrichter Michael Radasztics. Michael Radasztics - der Ex-Staatsanwalt als Richter

104.060 Euro

Richter Michael Radasztics bot daraufhin eine Diversion an. Wenn Glatz-Kremsner binnen zwei Wochen einen Geldbetrag von 104.060 Euro, das sind 160 von den maximal möglichen 180 Tagessätzen, überweist, wird das Verfahren gegen sie eingestellt.

Die WKStA sprach sich aus generalpräventiven Gründen gegen die diversionelle Erledigung aus, was aber keine Auswirkung auf die richterliche Entscheidung hatte.

Nach dem Ausscheiden von Glatz-Kremsner geht der Prozess am Freitag mit der Befragung von Kurz und Bonelli weiter.

Aus dem Prozess

Mit dem Ausscheiden von Bettina Glatz-Kremsner geht der Prozess um Falschaussagen am Freitag ab 9.30 Uhr nur noch für Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli weiter. Der Anklagebehörde steht es aber frei, gegen die Diversion für die 61-jährige Ex-Casinos-Austria-Chefin Rechtsmittel einzulegen.

Die lange Liste an Zeugen wird aber frühestens am Montag, am vorerst dritten von Richter Michael Radasztics angesetzten Verhandlungstermin, in Angriff genommen werden. Offen ist damit, wann es zum Auftritt von Thomas Schmid kommen wird. Der ehemalige Finanz-Generalsekretär, Öbag-Vorstand und Kurz-Vertraute gilt nicht nur in der Causa Falschaussage als zentrale Figur. Ohne anwesend zu sein, war Schmid bereits zum Auftakt omnipräsent. Für die Anklage haben sich die bisherigen „Geständnisse“ von Schmid durchwegs als belastbar erwiesen. Und er habe „mehrfach Sachverhalte angegeben“, die noch nicht Teil der Ermittlungen gewesen seien, sagte Oberstaatsanwalt Gregor Adamovich. Letzteres ist eine Voraussetzung für die Zuerkennung des Kronzeugenstatus, um den sich Schmid bewirbt. Für Kurz-Verteidiger Otto Dietrich ist Schmid hingegen „nur Schmid gegenüber loyal“. Das zeige sich auch, wenn man dessen Chatnachrichten in der zeitlichen Abfolge lese.

Zur erwarteten Prominenz im Zeugenstand zählen auch Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache, die ehemaligen VP-Minister Gernot Blümel und Hartwig Löger sowie der Investor Siegfried Wolf und Ex-Raiffeisengeneralanwalt Walter Rothensteiner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer