Ex-Bundesratspräsident Helmut Kritzinger gestorben

Der Gründer des Tiroler Seniorenbundes starb in seiner Südtiroler Heimat Sarnthein, teilte seine Partei mit. Kritzinger war Abgeordneter zum Bundesrat, wo er im ersten Halbjahr 2008 die Präsidentschaft innehatte. Auch saß er Jahrzehnte im Innsbrucker Gemeinderat. Den Tiroler Seniorenbund führte Kritzinger lange Zeit als Obmann.

"Helmut Kritzinger setzte sich unermüdlich für die Anliegen der Seniorinnen und Senioren ein", drückte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) seine Anteilnahme aus: "Ein besonderes Anliegen waren ihm Zeit seines Lebens die engen Beziehungen zwischen Tirol und Südtirol sowie die gelebte Europaregion." Auch VP-Klubobmann LAbg. Jakob Wolf nahm Anteil: "Mit Helmut Kritzinger verliere ich einen langjährigen guten persönlichen Freund und Mentor, von dem ich in meiner politischen Arbeit unglaublich viel lernen konnte und der mich tief geprägt hat", fand Wolf persönliche Worte. Kritzinger habe die ÖVP über viele Jahre organisatorisch und ideell entscheidend geprägt.

Kritzinger hatte 1963 seine Südtiroler Heimat verlassen und später im Auftrag des damaligen Landeshauptmanns Eduard Wallnöfer (ÖVP) den Tiroler Seniorenbund gegründet. Dieser zählt heute 23.000 Mitglieder, hieß es in einer Aussendung der Organisation. "Mit Helmut Kritzinger verlieren wir einen ganz großen Tiroler, der ein zutiefst politischer Mensch war und dem die Anliegen der Senioren sowie die enge Kooperation des Bundeslandes Tirol mit Südtirol in der Euregio Tirol eine Lebensaufgabe war", wurde Landesobfrau Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) in einer Aussendung zitiert. Kritzinger werde vor allem wegen dessen "unermüdlichen selbstlosen Einsatzes und seiner Bescheidenheit" in Erinnerung bleiben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper