Eurofighter: Justiz stellt Verfahren zu Doskozil-Klage ein

Doskozils Nachfolgerin Klaudia Tanner (VP) lässt nun "alle rechtlichen Schritte" prüfen, damit der "österreichische Steuerzahler zu seinem Recht kommt".

Doskozil hatte 2017 wegen des "Verdachts der arglistigen und betrügerischen Täuschung" bei Kaufpreis und Lieferfähigkeit der Jets geklagt. Die Republik hatte sich als Privatbeteiligte dem Verfahren mit einem Schaden von 183,4 Millionen Euro angeschlossen.

"Kein Tatvorsatz"

In der Begründung des Gerichts für die Einstellung in erster Instanz heißt es: Airbus wäre jederzeit lieferfähig gewesen. Das Einpreisen von Gegengeschäftskosten in den Kaufvertrag sei zudem nicht unüblich. Airbus sei kein Tatvorsatz nachzuweisen.

Im Februar hatte ein Paukenschlag aus den USA die Causa neu befeuert. Dort hat Airbus vor Justizbehörden eingeräumt, dass es beim Eurofighter-Deal in Österreich Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt weiter gegen rund 60 Personen.

