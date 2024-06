EURO 24: Fußball und Wahlkampffieber

Gernot Trauner war gestern beim Training im Schatten des Happel-Stadions voll dabei. Er wird morgen gegen die Schweiz in der Startelf stehen.

Am Freitag beginnt in München mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland die Fußball-Europameisterschaft. Das vierwöchige, mit Abstand größte Medienspektakel des Kontinents hat seinen besonderen Reiz für Politiker aus allen Teilnehmerländern. Auch in Österreich, zumal im Herbst die Nationalratswahl ansteht.