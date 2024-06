EURO 2024 – schwarz-grünes Gedränge im Berliner Olympiastadion

Trotz EM-Euphorie wollen sich Spitzenpolitiker in Wahlkampfzeiten ungern nachsagen lassen, sie würden auf Steuerzahlerkosten ungeniert zu diversen Spielen in deutschen Stadien jetten. Innenminister Gerhard Karner (VP) hat dieses Dilemma zuletzt so gelöst: Per Aussendung kündigte sein Büro am vergangenen Freitag ein Treffen mit der deutschen Innenministerin Nancy Faeser und dem polnischen Amtskollegen Tomasz Siemoniak an.