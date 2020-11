Es kommt nicht so oft vor, dass österreichische Regierungschefs im Elyseepalast in Paris empfangen werden. Die gemeinsame Betroffenheit nach der jüngsten Welle islamistischen Terrors war am Dienstag Anlass für einen Besuch von Kanzler Sebastian Kurz (VP) bei Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und einer anschließenden Videokonferenz mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte.

Die Teilnehmer machten drei Handlungsfelder mit Aufträgen an die eigene und die EU-Politik aus. Diese sollen am Freitag bei der Konferenz der EU-Innenminister und am 19. Dezember beim EU-Gipfel weiter beackert werden. Erstens soll der Schutz der Außengrenzen, wie schon oft formuliert, verbessert werden. Gleichzeitig "müssen wir an einer Reform der Schengenregeln arbeiten", sagte Macron. Das ist aber umstritten. Zweitens soll es nicht nur eine bessere Kooperation der nationalen und europäischen Behörden geben. Kurz wünscht sich auch mehr Befugnisse für die Strafverfolgungsbehörden, um ein "robusteres Vorgehen gegen Gefährder in ganz Europa" zu ermöglichen. Drittens wollen die Pariser Gesprächsteilnehmer mehr für Prävention und gegen Verbreitung von Hass im Netz tun. Ein Werkzeug könnte eine europäische Imam-Ausbildung sein, wie sie Charles Michel vorgeschlagen hat. Ein anderes Werkzeug ist eine EU-Richtlinie, zu der Angela Merkel noch unter deutschem Ratsvorsitz bis Ende des Jahres die Verhandlungen abschließen will, wie sie sagte. Internetplattformen sollen gezwungen werden, Hassbotschaften binnen einer Stunde zu löschen. Von der Leyen kündigte für den 9. Dezember eine neue "Agenda zur Terrorismusbekämpfung mit einem starken Mandat für Europol" an. Vorhaben, die teils schon seit Jahren geplant sind und nur schleppend vorankommen, sollen nun zu Ende gebracht werden. Dazu gehört das Europäische Reiseinformations- und Genehmigungssystem ETIAS.

Die Pannenserie beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) vor dem Anschlag in Wien stand gestern hinter einem türkis-blauen Schlagabtausch. VP-Klubobmann August Wöginger warf seinem Gegenüber Herbert Kickl (FP) vor, nach dem Terroranschlag am Montag aus Verschlussakten zitiert zu haben – "ein einmaliger Vorgang" von einem Ex-Innenminister. Kickl hat nach eigenen Angaben nur Berichte aufgegriffen, wonach die Spezialkräfte den Angreifer in der Wiener Innenstadt so schnell ausschalten konnten, weil man bereits für die geplante Anti-Terror-Aktion namens "Ramses" (später "Luxor") in der Nähe stationiert war. Kickl warf Innenminister Karl Nehammer (VP) eine "Vertuschungskampagne" rund um den missglückten Munitionskauf durch den Täter in Bratislava vor und forderte seinen Rücktritt.

"Ein Haufen Mist"

Wöginger replizierte in seinem Konter auf die Zeit des ehemaligen Koalitionspartners als Minister: "Kickl hat einen Haufen Mist hinterlassen, nicht nur Pferdemist", spielte der VP-Klubchef auf Kickls Polizeipferdeprojekt an. Im Gegensatz zu ihm gehe Nehammer eine echte BVT-Reform an. (via/luc)