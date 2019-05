EU-Wahl: Grüne Erste bei den unter 30-Jährigen

Das gestiegene Interesse der Bevölkerung für Klimapolitik schlug sich auch in Ergebnissen anderer EU-Länder wie Deutschland oder Frankreich nieder. Für ihre Fraktion im EU-Parlament bedeutet dies ein Plus von 18 Sitzen. Sowohl in Deutschland, als auch in Österreich waren die Grünen bei den unter 30-Jährigen die meistgewählte Partei.

"Das stärkste Wahlmotiv für uns waren die Inhalte und dabei natürlich die Zukunftssicherung durch Klimaschutz", analysierte gestern Landesrat Rudi Anschober das Ergebnis. Es sei "das schönste Comeback, das man sich vorstellen kann." Damit seien auch die Themen für die Nationalratswahl für die Grünen vorgegeben: "Klimaschutz und Zusammenhalt." Weniger klar ist die Frage, wer Spitzenkandidat sein wird. Anschober dazu: "Diese Entscheidung werden wir in den kommenden Wochen treffen."

