EU-Wahl: Doppelspitze bei Neos, Promi für die ÖVP?

Am 9. Juni findet die EU-Wahl in Österreich statt. Die Parteien bringen sich dafür allmählich in Stellung. Die SPÖ wird am 12. November im Rahmen des SP-Parteitags ihre Liste mit Andreas Schieder an der Spitze beschließen. FP-Chef Herbert Kickl hat bereits bekannt gegeben, dass er Harald Vilimsky wieder ins Rennen schicken wird.