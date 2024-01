EU: Vilimsky hofft auf Einigung der Rechtsparteien

So könnte die eigene Fraktion Identität und Demokratie (ID) mit den Europäischen Konservativen und Reformern (EKR) unter einem gemeinsamen Dach kooperieren, ohne in allen Punkten einig zu sein, sagte er im APA-Interview. Als Nachfolger von Charles Michel als Ständiger Ratspräsident kann sich Vilimsky den ungarischen Premier Viktor Orban vorstellen.

Vilimskys Wahlziel ist es nun, "so stark und groß wie möglich" zu werden. Er will "mit über 30 Prozent als stärkste Partei ein kräftiges rot-weiß-rotes Signal setzen." Er beruft sich auf Umfragen, wonach die FPÖ bei der Wahl haushoch siegen könnte. "Das ist schon fast mir zu viel", kommentiert er nicht ganz ernst gemeint aktuelle Prognosen. Und auch der Auftrag sei nach wie vor klar: nämlich "ein Tritt in den Allerwertesten des Establishments", wie es der Freiheitliche ausdrückt.

Nach der Wahl wünscht sich Vilimsky, "dass die Parteien rechts der Mitte ein Bündnis formen, das das größte in Europa ist, und damit eine Kehrtwende einleiten".

