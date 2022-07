EU-Sanktionen wirken als "Sturm" für Russland

"Die russische Wirtschaft wird heuer in eine tiefe Rezession schlittern, Westeuropa hingegen ein leichtes Wirtschaftswachstum einfahren", so Holzner im Ö1-Mittagsjournal. Die Maßnahmen würden als "perfekter Sturm" wirken.

In Europa schmerzen die steigenden Energie- und Nahrungsmittelpreise. Die Energiepreise seien aber bereits im Herbst letzten Jahres stark gestiegen, sagt Holzner. Hier habe die russische Ukraine-Invasion eine bereits bestehende Teuerung weiter befeuert.

Ungarn sucht "Separatfrieden"

Russland ist von den Finanzsanktionen stark betroffen. Noch wichtiger sind die Sanktionen im Bereich Hochtechnologieexporte. So dürfen keine Mikrochips nach Russland verkauft werden. Diese braucht man aber in allen modernen Produktionen von Maschinen. Holzner: "Aber natürlich versucht Russland die Sanktionen zu unterwandern. Bei den Erdölexporten findet man Abnehmer in China oder Indien." Dabei handle es sich aber um kleinere Unternehmen. "Und die kaufen das russische Öl nur mit einem großen Rabatt."

Ungarns Ministerpräsident Orban versuche "eine Art Separatfrieden mit Russland" zu schließen. Budapest schickte zuletzt seinen Außenminister nach Moskau, um eigens Gas einzukaufen. Das passt nicht zum Kurs, die Abhängigkeit der EU von russischem Gas zu mindern. Auch beim Ausbau des AKW Paks setze der Nachbar auf russische Technologie, so Holzner.