EU optimistischer als Finanzminister

Während Finanzminister Eduard Müller für 2020 wieder ein Defizit nach Brüssel gemeldet hat, rechnet die Kommission weiter mit Überschüssen.

Müller hat Mitte Oktober die vorläufige Finanzplanung nach Brüssel übermittelt und gewarnt, dass 2020 in Österreich wieder ein Defizit von 0,1 Prozent drohen könnte. Im Vergleich dazu rechnet die EU-Kommission mit höheren Einnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen. Die Schätzungen des Finanzministeriums werden in Brüssel als "übermäßig vorsichtig" bezeichnet. Die Kommission erwartet in Österreich 2020 einen Budgetüberschuss von 0,2 Prozent.