EU-Kommission genehmigt österreichische Beihilfe für Landwirtschaft

Die Beihilfen werden im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in Form von Direktzuschüssen gewährt. Die Maßnahme steht primären landwirtschaftlichen Erzeugern offen, die durch Auswirkungen des Krieges in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.

Die Genehmigung erfolgte auf der Grundlage des befristeten Krisen- und Übergangsrahmens für staatliche Beihilfen der EU-Kommission. Die EU-Kommission kam zu dem Schluss, dass die österreichische Regelung die festgelegten Bedingungen erfüllt. Insbesondere wird die Beihilfe 280.000 Euro je Begünstigten nicht übersteigen und spätestens am 31. Dezember 2024 gewährt, so die Brüsseler Behörde in einer Aussendung. Die Regelung sei "erforderlich, geeignet und angemessen, um eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats zu beheben".

Am 23. März 2022 verabschiedete die EU-Kommission einen befristeten Krisenrahmen, der es den Mitgliedstaaten ermöglichen soll, die Wirtschaft nach dem Angriff Russlands in der Ukraine zu unterstützen. Der befristete Krisenrahmen ergänzt die bestehende Regelung für staatliche Beihilfen um weitere Möglichkeiten. Der Rahmen wurde danach mehrfach verlängert und erweitert.

