EU-Kommissar: Ein Deal mit vielen Facetten

Die Einigung auf Magnus Brunner soll es am Dienstag in der Chefrunde zwischen Kanzler Karl Nehammer (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gegeben haben, also am Tag vor Urlaubsantritt des Regierungschefs. Die Grünen hätten dennoch den ehemaligen VP-Fraktionschef im EU-Parlament, Othmar Karas, als den „unabhängigeren und fachlich versierteren Kandidaten“ gefunden, sagte Maurer.